Раннее утро воскресенья. Гусевцы еще просыпаются, дворники МБУ «Чистота» завершают уборку любимого города после вчерашних гуляний. А в Москве в министерстве строительства уже начались публичные защиты проектов малых городов и исторических поселений, которые представлены в рамках конкурса.
Проект Гусевского городского округа «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область), защищали врио главы администрации Александр Китаев и главный архитектор города Дим Охрименко.
На представление проекта участникам было отведено 7 минут. В течении этого времени необходимо было рассказать о городе: об его истории, жителях, инвестиционной привлекательности и самом проекте. После выступления врио главы администрации и главного архитектора, равно как и всем остальным представителям других городов, в течении 10 минут члены экспертной комиссии задавали вопросы.
Итоги же конкурса будут объявлены завтра. А пока ждем, волнуемся и верим.
7 минут было отведено на представление проекта «Русская Победа спасла Париж» в Москве
27 мая 2018, 12:21Русская Победа спасла Париж Александр Китаев Создание комфортной городской среды
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