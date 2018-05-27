Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / 7 минут было отведено на представление проекта «Русская Победа спасла Париж» в Москве
Информационный сайт города Гусева

7 минут было отведено на представление проекта «Русская Победа спасла Париж» в Москве

27 мая 2018, 12:21
Раннее утро воскресенья. Гусевцы еще просыпаются, дворники МБУ «Чистота» завершают уборку любимого города после вчерашних гуляний. А в Москве в министерстве строительства уже начались публичные защиты проектов малых городов и исторических поселений, которые представлены в рамках конкурса.

Проект Гусевского городского округа «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область), защищали врио главы администрации Александр Китаев и главный архитектор города Дим Охрименко.

На представление проекта участникам было отведено 7 минут. В течении этого времени необходимо было рассказать о городе: об его истории, жителях, инвестиционной привлекательности и самом проекте. После выступления врио главы администрации и главного архитектора, равно как и всем остальным представителям других городов, в течении 10 минут члены экспертной комиссии задавали вопросы.

Итоги же конкурса будут объявлены завтра. А пока ждем, волнуемся и верим.
Русская Победа спасла Париж Александр Китаев Создание комфортной городской среды
535 просмотров   |   5 комментариев
0
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Александр Китаев поедет в Москву на защиту проекта по реконструкции центральной части города
Александр Китаев поедет в Москву на защиту проекта по реконструкции центральной части города
Губернатор одобрил заявку Гусева на участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов
Губернатор одобрил заявку Гусева на участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Вольдемар
# 1Вольдемар
Очень хочется верить что всё прошло хорошо. Жду, волнуюсь и верю!
Сегодня, 13:09   ЦитироватьОтветить2
Справедливость
# 2Справедливость
Вольдемар,
Держим кулачки, Китаев умничка!
Сегодня, 13:42   ЦитироватьОтветить5
ГераБуФфон
# 3ГераБуФфон
Цитата: Справедливость
Вольдемар,
Держим кулачки, Китаев умничка!

А кто такой Китаев?
Сегодня, 13:47   ЦитироватьОтветить0
Справедливость
# 4Справедливость
ГераБуФфон,
Тот кто может сделать наш любимый город ещё краше
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить1
ГераБуФфон
# 5ГераБуФфон
Цитата: Справедливость
ГераБуФфон,
Тот кто может сделать наш любимый город ещё краше

а я думал,что то связано с Алиэкспрессом...
Сегодня, 15:05   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona