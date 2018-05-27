/ / / Весь минувший день в Гусеве царила праздничная атмосфера

Наш замечательный город празднует свой 294-й День Рождения. С самого утра в городе царила бодрая праздничная атмосфера: повсюду развешены разноцветные шары, флаги, разные оригинальные украшения, в центре площади стоит большой праздничный торт, играет музыка, работают торговые и интерактивные площадки, всем желающим предлагают совершить водную, велосипедную прогулку или экскурсию на карете с лошадьми.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, поздравить жителей города с этим знаменательным днем приехали множество гостей: заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба, первый заместитель Председателя Калининградской областной Думы Александр Богданов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, генеральный директор управляющей компании корпорации «Технополис-УК " GS Group Александр Ситников, представители городов-партнеров из Беларуси, Германии, Литвы и Польши, а также гости из соседних муниципальных образований.
Перед началом торжественных мероприятий официальная делегация вместе с врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым, главой муниципалитета-Председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым, секретарем местного отделения Партии «Единая Россия» Дмитрием Распоповым, настоятелем Храма Всех Святых протоиереем Георгием Матвеевым и жителями города возложили цветы к подножию памятника Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, в честь которого назван наш город.
Основные праздничные действия прошли на центральной площади. Здесь творческие коллективы города подготовили красочные и зажигательные представления, а военнослужащие 11-го армейского корпуса продемонстрировали силу и мощь российской армии.
Со сцены звучали слова поздравлений. И первым обратился к своим землякам врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев: «В этот день все мы, люди разных поколений и разных профессий, чувствуем себя одной большой и дружной семьей. Гусев — прекрасный уголок Калининградской области для комфортного проживания людей. Он стал таким благодаря каждому из вас, дорогие жители города Гусева. Хочу пожелать вам всем спокойной, уверенной и достойной жизни в нашем городе».
От имени губернатора Калининградской области Антона Алиханова поздравительный адрес зачитал заместитель Председателя Правительства Калининградской области — министр по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Александр Торба: «Гусев заметно развивается экономически, социально и культурно. Местная власть при поддержке регионального Правительства делает многое для улучшения социального самочувствия населения. Город становится уютным и чистым. Наша общая задача — не останавливаться на достигнутом». От себя Александр Торба добавил: «Многие муниципалитеты приезжают в Гусев учиться как сделать жизнь комфортной для жителей. Я желаю команде гусевской администрации, депутатам, предпринимателям, общественникам и всем жителям продолжать сохранять эти славные традиции и быть лучшими».
Пожелания процветания городу прозвучали также от главы Гусевского городского округа — Председателя окружного Совета депутатов Андрея Гнездилова, первого заместителя Председателя Калининградской областной Думы Александра Богданова и настоятеля Храма Всех Святых протоиерея Георгия Матвеева.
В этом году День города посвящен семейным ценностям и проходит под девизом: «Гусев — город улыбок, радости и счастливых семей». На праздничной сцене, как символ верности и любви, под аплодисменты жителей и гостей мероприятия, станцевали вальс две супружеские пары: юбиляры, отметившие в этом году 50-летие супружеской жизни и молодожены, которые именно в этот день зарегистрировали свой брак.
Завершилось торжественного открытие Дня города парадом семей во главе с Александром Китаевым, который сам является многодетным отцом и пришел сегодня на праздник с женой и четырьмя детьми.
Кульминацией первого дня празднования 294 Дня рождения города Гусева, конечно же был гала-концерт победителей первого сезона «Фабрики звезд» группы «Корни», лазерное шоу и салют.
Фоторепортаж с этого замечательного праздника можно посмотреть в соседней новости.
Мероприятия также будут продолжаться и 27 мая. С полным расписанием программы Дня города можете ознакомиться на нашем сайте.
Весь минувший день в Гусеве царила праздничная атмосфера
27 мая 2018, 02:15
день города
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