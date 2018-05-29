Магазин «Двери» на Красноармейской
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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация отказала в проведении гей-парада, сославшись на закон о защите материнства и детства

29 мая 2018, 18:23
Городская администрация отказала в проведении гей-парада, сославшись на закон о защите материнства и детства
На прошлой неделе в администрацию округа поступило уведомление о проведении публичного мероприятия — шествия гей-парада по улице Красноармейской от перекрестка с улицей Советской, до перекрестка с улицей Победы (от МАОУ СОШ № 3, мимо МОУ СОШ№ 1 и мимо филиала школы-интерната «Андрея Первозванного морского кадетского корпуса») и пикетирования у памятника Ленину. Якобы для привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека, лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, а также их дискриминации.

Организаторами шествия выступают жители Москвы, Чувашкой Республики и Воронежской области.

Руководство Администрация МО «Гусевского городского округ» отказала геям проводить шествие и пикет в городе на основании ст. 38 Конституции РФ, в которой говорится о защите материнства и детства государством.
ЛГБТ гей-парад
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Вольдемар
# 1Вольдемар
Как же стыдно перед Евросоюзом scream
https://www.youtube.com/watch?v=7qzcvb6vbBk
Вчера, 19:05   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 2Гость Гость
Молодец администрация, хоть одно умное решение, а то у нас мало проблем
Вчера, 19:13   ЦитироватьОтветить9
Гусевец
# 3Гусевец
хахахахахахахахах ну все теперь Гусеву будут введены санкции от ЕС !!!!!!!!!!
Вчера, 21:13   ЦитироватьОтветить3
местная жительница
# 4местная жительница
Организаторами шествия выступают жители Москвы, Чувашкой Республики и Воронежской области.

Вот пусть у себя дома и машут флагами....
Вчера, 23:12   ЦитироватьОтветить0
Гость змей
# 5Гость змей
Петухам здесь не место!!! Молодец администрация.
Вчера, 23:39   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 6Гость Андрей
Пущай у Трампа перед Белым домом маршируют. В Америке пидаров любят!
Вчера, 23:42   ЦитироватьОтветить0

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