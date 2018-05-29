На прошлой неделе в администрацию округа поступило уведомление о проведении публичного мероприятия — шествия гей-парада по улице Красноармейской от перекрестка с улицей Советской, до перекрестка с улицей Победы (от МАОУ СОШ № 3, мимо МОУ СОШ№ 1 и мимо филиала школы-интерната «Андрея Первозванного морского кадетского корпуса») и пикетирования у памятника Ленину. Якобы для привлечение внимания общества и власти к проблемам в области соблюдения прав человека, лиц гомосексуальной ориентации и гендерных меньшинств, а также их дискриминации.
Организаторами шествия выступают жители Москвы, Чувашкой Республики и Воронежской области.
Руководство Администрация МО «Гусевского городского округ» отказала геям проводить шествие и пикет в городе на основании ст. 38 Конституции РФ, в которой говорится о защите материнства и детства государством.
Городская администрация отказала в проведении гей-парада, сославшись на закон о защите материнства и детства
29 мая 2018, 18:23
ЛГБТ гей-парад
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