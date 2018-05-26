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Информационный сайт города Гусева

Гей-активисты подали заявку на проведение парада в городе Гусеве

26 мая 2018, 11:03
Активисты ЛГБТ-движения подали заявки на проведение гей-парадов в 12 городах Калининградской области, в том числе и городе Гусеве. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Московского гей-прайда Николай Алексеев.

«Уведомления о проведении шествий гей-парадов и многочисленных ЛГБТ-пикетов поданы в 12 городах Калининградской области: Гусеве, Черняховске, Советске, Немане, Гвардейске, Гурьевске, Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Балтийске, Светлом и Калининграде. В 2016 году мы уже пытались согласовать наши акции в Калининграде, но получили отказы, которые были обжалованы в международных судебных инстанциях. Общее число городов в грандиозной общероссийской кампании за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России достигло 227 в 80 из 85 субъектов РФ. Мы все равно добьёмся уважения нашего конституционного права на свободу собраний и выражения мнений!» — написал Алексеев.

В городской администрации сказали, что планируют ответить на заявку в предстоящий понедельник. Также отметили, что в Гусеве несколько лет назад были отведены места для массовых мероприятий, и на этот день уже есть запланированные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
ЛГБТ гей-парад
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Вольдемар
# 1Вольдемар
Прикол конечно. Хотя только представьте, какой это хороший повод повысить туристическую привлекательность и прославиться на всю Россию))
Сегодня, 11:34   ЦитироватьОтветить2
Просто гость
# 2Просто гость
Цитата: Вольдемар
Прикол конечно. Хотя только представьте, какой это хороший повод повысить туристическую привлекательность и прославиться на всю Россию))

Не прославиться, а опозориться...
Сегодня, 11:37   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 3Гость Гость
Других проблем у нас нет.....
Сегодня, 13:51   ЦитироватьОтветить0

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