Активисты ЛГБТ-движения подали заявки на проведение гей-парадов в 12 городах Калининградской области, в том числе и городе Гусеве. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Московского гей-прайда Николай Алексеев.
«Уведомления о проведении шествий гей-парадов и многочисленных ЛГБТ-пикетов поданы в 12 городах Калининградской области: Гусеве, Черняховске, Советске, Немане, Гвардейске, Гурьевске, Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Балтийске, Светлом и Калининграде. В 2016 году мы уже пытались согласовать наши акции в Калининграде, но получили отказы, которые были обжалованы в международных судебных инстанциях. Общее число городов в грандиозной общероссийской кампании за свободу собраний для ЛГБТ-людей в России достигло 227 в 80 из 85 субъектов РФ. Мы все равно добьёмся уважения нашего конституционного права на свободу собраний и выражения мнений!» — написал Алексеев.
В городской администрации сказали, что планируют ответить на заявку в предстоящий понедельник. Также отметили, что в Гусеве несколько лет назад были отведены места для массовых мероприятий, и на этот день уже есть запланированные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
Гей-активисты подали заявку на проведение парада в городе Гусеве
26 мая 2018, 11:03ЛГБТ гей-парад
205 просмотров | 3 комментария
Другие новости по теме