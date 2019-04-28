6 февраля этого года Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу о запрете проведения гей-парада в городе Гусеве в июне прошлого года. После ЛГБТ сообщество направило жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Московского гей-прайда Николай Алексеев.
Гусев стал 216-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов РФ. 27 ноября 2018 года в деле «Алексеев и Другие против России» ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции. Постановление было обжаловано по разным причинам обеими сторонами в Большой Палате ЕСПЧ.
Напомним, что городская администрация отказала геям проводить шествие пикет в городе на основании ст. 38 Конституции РФ, в которой говорится о защите материнства и детства государством.
ЛГБТ сообщество обжаловало в Европейском суде по правам человека запрет шествия гей-парада в Гусеве
28 апреля 2019, 20:31
ЛГБТ гей-парад
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