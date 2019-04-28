Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / ЛГБТ сообщество обжаловало в Европейском суде по правам человека запрет шествия гей-парада в Гусеве
Информационный сайт города Гусева

ЛГБТ сообщество обжаловало в Европейском суде по правам человека запрет шествия гей-парада в Гусеве

28 апреля 2019, 20:31
ЛГБТ сообщество обжаловало в Европейском суде по правам человека запрет шествия гей-парада в Гусеве
6 февраля этого года Верховный суд Российской Федерации отклонил кассационную жалобу о запрете проведения гей-парада в городе Гусеве в июне прошлого года. После ЛГБТ сообщество направило жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал глава Московского гей-прайда Николай Алексеев.

Гусев стал 216-м городом, запреты публичных ЛГБТ-акций в которых оспорены в Страсбургском Суде. Всего же на сегодняшний день кампания за свободу собраний для ЛГБТ-людей охватывает 350 городов России в 81 из 85 субъектов РФ. 27 ноября 2018 года в деле «Алексеев и Другие против России» ЕСПЧ признал запреты гей-парадов и других публичных акций ЛГБТ-сообщества в городах России противоречащими Европейской конвенции. Постановление было обжаловано по разным причинам обеими сторонами в Большой Палате ЕСПЧ.

Напомним, что городская администрация отказала геям проводить шествие пикет в городе на основании ст. 38 Конституции РФ, в которой говорится о защите материнства и детства государством.
ЛГБТ гей-парад
446 просмотров   |   7 комментариев
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Репортаж Rugrad.eu о том, как проходили выборы на востоке области
Городская администрация отказала в проведении гей-парада, сославшись на закон о защите материнства и детства
Городская администрация отказала в проведении гей-парада, сославшись на закон о защите материнства и детства
Гей-активисты подали заявку на проведение парада в городе Гусеве
Гей-активисты подали заявку на проведение парада в городе Гусеве
п
# 1пром
Однополые отношения это психологическое отклонение от нормы,пусть не опасное и не агрессивное но отклонение.Я не призываю закрывать таких людей в психушках но и рекламировать и популизировать такие отношения в обществе(в том числе посредством гей-парадов)  считаю недопустимым.Долбите друг друга куда хотите но рекламировать это не стоит.
Вчера, 20:48   ЦитироватьОтветить
120
г
# 2гей
Комментарий удалён. Причины: нецензурные выражения.
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить
11
Я
# 3Я
Комментарий удалён. Причины: нецензурные выражения.
Вчера, 21:03   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 4Гость Гость
Интересно кто бы пошёл? А тут наши ребята с московской как дали трандюлей вот вся страна ржала. 
Вчера, 21:30   ЦитироватьОтветить
10
Н
# 5НуДа
пром,
Попов и Рпц рекламируют во всю мощь, хотя они людям в мозг срут и вреда наносят несравнимо больше чем те, ктородился не таким как другие.... 
Вчера, 21:52   ЦитироватьОтветить
10
г
# 6гей
Уважаемая администрация сайта!
Поясните начинающему гею, чем мое высказывание хуже либо оскорбительней высказываний пользователя "пром", а именно "ДОЛБИТЕ ДРУГ ДРУГА КУДА ХОТИТЕ..." Что касаемо его слов о рекламе, так именно ваш сайт, размещая данную новость, рекламирует нашу гейскую позицию!!!
Спасибо Вам, админ, за антирекламу, которая по сути является лучше всякой рекламы.  

Цитата: пром
Однополые отношения это психологическое отклонение от нормы,пусть не опасное и не агрессивное но отклонение.Я не призываю закрывать таких людей в психушках но и рекламировать и популизировать такие отношения в обществе(в том числе посредством гей-парадов)  считаю недопустимым.Долбите друг друга куда хотите но рекламировать это не стоит.
 Подскажите, а нам, лесбиянкам, чем долбить друг друга... 
Вчера, 22:38   ЦитироватьОтветить
10
Я
# 7Я
Админ, где вы увидели нецензурную лексику в моем комменте?
В первом комментарии лексика куда хуже. 
Сегодня, 00:50   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров