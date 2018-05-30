Заместителем Гусевского городского прокурора назначен Всеволод Вавилин, ранее работавший под руководством Сергея Хлопушина в прокуратуре Вологодской области. В ноябре 2017 года он еще занимал должность старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства Вологодской региональной прокуратуры. Об этом сообщается на сайте Rugrad.eu.
Вавилин не единственный вологодский прокурор, переехавший в Калининградскую область за Сергеем Хлопушиным. Ранее старшим помощником прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью стала Ирина Ивонинская, работавшая помощником Хлопушина по правовому обеспечению. Задолго до прихода команды Сергея Хлопушина, в 2012 году, заместителем прокурора Калининградской области стал Александр Федоров, ранее работавший прокурором города Вологды.
Вологодские силовики также заняли руководящие позиции в управлении ФСБ по Калининградской области. В сентябре 2016 года управление возглавил экс-начальник вологодского управления ФСБ Леонид Михайлюк. Вместе с ним в Калининградскую область переехал его заместитель Роман Плотников. В ноябре на должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства был назначен выходец из ФСБ и экс-заммэра Вологды Сергей Елисеев, которого в 2017 году перевели на должность федерального инспектора по Калининградской области.
В феврале новым Гусевским городским прокурором стал Евгений Смирнов, около десяти лет проработавший Транспортным прокурором Калининградской области.
Заместителем прокурора Гусева стал человек из Вологды
30 мая 2018, 14:36
прокуратура
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