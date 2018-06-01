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Информационный сайт города Гусева

С 1 июня дорожает проезд в городских автобусах Гусева

1 июня 2018, 10:41
С 1 июня дорожает проезд в городских автобусах Гусева
С 1 июня 2018 года стоимость проезда в городских автобусах города Гусева увеличивается и будет составлять 19 рублей. Об этом пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на администрацию ООО «ГусевАвтоТранс».

Напомним, предыдущее повышение цен на городской общественный транспорт в Гусеве было 24 сентября 2017 года. Тогда проезд также подорожал на два рубля и составил 17 рублей.
ГусевАвтоТранс
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Гость гость
# 1Гость гость
А саляра каждый день растет!!!! Скоро все на автобусах ездить будем.
Сегодня, 11:15   ЦитироватьОтветить0
Молодая семья
# 2Молодая семья
Пешком будем ходить relaxed
Сегодня, 11:33   ЦитироватьОтветить1
ВелосИпИздист
# 3ВелосИпИздист
Все на велики! Вам что, зря дорожек понастроили?)))
Сегодня, 11:57   ЦитироватьОтветить1

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