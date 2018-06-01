С 1 июня 2018 года стоимость проезда в городских автобусах города Гусева увеличивается и будет составлять 19 рублей. Об этом пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на администрацию ООО «ГусевАвтоТранс».
Напомним, предыдущее повышение цен на городской общественный транспорт в Гусеве было 24 сентября 2017 года. Тогда проезд также подорожал на два рубля и составил 17 рублей.
С 1 июня дорожает проезд в городских автобусах Гусева
1 июня 2018, 10:41
ГусевАвтоТранс
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