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Информационный сайт города Гусева

Сломанный шлюз на реке Писса стал причиной снижения уровня воды в Виштынецком озере

5 июня 2018, 19:48
Береговая линия Виштынецкого озера отступила сразу на несколько метров. Как пояснили корреспонденту Калининградских «Вестей» местные жители, причина снижения уровня воды заключается в поломке шлюза у реки Писсы. Прошлой зимой он пострадал во время половодья. Пока отремонтировать гидротехническое сооружение некому.

Сергей Шульц, заместитель директора Областного молодёжного центра отдыха:
— Я думаю, что нужно просто определиться и назначить человека, который был бы ответственным за сброс воды, или за сохранение уровня озера. Я не знаю, какие инстанции должны этим заниматься, но, очень прошу, обратите внимание на Виштынецкое озеро — это жемчужина Калининградской области.
Виштинец Писса
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
ФОК, главный виновник, вбухивание денег в фок, в дамбу на комбикормовом, трата денег на канал в обход дамбы, и дамбы/шлюза на рынке. Красной. Топяться хол.оборудование(дорогое)сына Грызлова, но зато в хоккей играем))
Вчера, 22:11   ЦитироватьОтветить2

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