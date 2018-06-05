Береговая линия Виштынецкого озера отступила сразу на несколько метров. Как пояснили корреспонденту Калининградских «Вестей» местные жители, причина снижения уровня воды заключается в поломке шлюза у реки Писсы. Прошлой зимой он пострадал во время половодья. Пока отремонтировать гидротехническое сооружение некому.
Сергей Шульц, заместитель директора Областного молодёжного центра отдыха:
— Я думаю, что нужно просто определиться и назначить человека, который был бы ответственным за сброс воды, или за сохранение уровня озера. Я не знаю, какие инстанции должны этим заниматься, но, очень прошу, обратите внимание на Виштынецкое озеро — это жемчужина Калининградской области.
Сломанный шлюз на реке Писса стал причиной снижения уровня воды в Виштынецком озере
5 июня 2018, 19:48Виштинец Писса
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