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Информационный сайт города Гусева

III областной онлайн-конкурс мультипликационных фильмов на тему «Мир глазами детей»

6 июня 2018, 17:21
Дорогие друзья!

Детско-юношеский центр города Гусева проводит III областной открытый онлайн-конкурс мультипликационных (анимационных) фильмов на тему «Мир глазами детей».

Просим вас принять активное участие в голосовании. Мультфильм, набравший наибольшее количество голосов в ходе онлайн-голосования будет отмечен призом зрительских симпатий.

Обращаем ваше внимание, что мультфильмы созданы детьми нашей области и представлены в разных возрастных категориях. Проголосовать можно за один мультфильм в каждой возрастной категории.

Голосование закончится 13 июня 2018 года.

Определение победителей и призёров определяет жюри в составе:

  1. Хвалей Виталий Леонидович — специальный корреспондент ГТРК «Калининград».
  2. Хилько Евгений Николаевич — видеооператор г. Калининград.
  3. Марченко Алла Николаевна — педагог дополнительного образования, куратор технического творчества МАУ ДО «ДЮЦ».
  4. Беляева Галина Владимировна — педагог дополнительного образования, фотограф-любитель.
  5. Ларенков Валерий Васильевич — педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Искусство фотографии».

Открывает наш конкурс мультипликационный фильм «Путешествие по России», созданный обучающейся объединения «Юный мультипликатор» МАУ ДО «ДЮЦ» Ждановой Виолеттой и занявший 1 место в областном фестивале творчества учащихся «Звёзды Балтики-2018». В голосовании данный мультфильм не участвует.

Желаем нашим юным участникам творческих побед!

Выбираем лучшие мультфильмы

Постарайтесь отметить по одному участнику в каждой возрастной категории
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