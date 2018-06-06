/ / / III областной онлайн-конкурс мультипликационных фильмов на тему «Мир глазами детей»

6 июня 2018, 17:21

Хвалей Виталий Леонидович — специальный корреспондент ГТРК «Калининград».

Хилько Евгений Николаевич — видеооператор г. Калининград.

Марченко Алла Николаевна — педагог дополнительного образования, куратор технического творчества МАУ ДО «ДЮЦ».

Беляева Галина Владимировна — педагог дополнительного образования, фотограф-любитель.

Ларенков Валерий Васильевич — педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Искусство фотографии».



















Дорогие друзья!Детско-юношеский центр города Гусева проводит III областной открытый онлайн-конкурс мультипликационных (анимационных) фильмов на тему «Мир глазами детей».Просим вас принять активное участие в голосовании. Мультфильм, набравший наибольшее количество голосов в ходе онлайн-голосования будет отмечен призом зрительских симпатий.Обращаем ваше внимание, что мультфильмы созданы детьми нашей области и представлены в разных возрастных категориях. Проголосовать можно за один мультфильм в каждой возрастной категории.Голосование закончится 13 июня 2018 года.Определение победителей и призёров определяет жюри в составе:Открывает наш конкурс мультипликационный фильм «Путешествие по России», созданный обучающейся объединения «Юный мультипликатор» МАУ ДО «ДЮЦ» Ждановой Виолеттой и занявший 1 место в областном фестивале творчества учащихся «Звёзды Балтики-2018». В голосовании данный мультфильм не участвует.Желаем нашим юным участникам творческих побед!