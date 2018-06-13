/ / / Какие супы ели в Гумбиннене

Германия до 1871 года не была единым государством, и поэтому региональные кухни имели здесь большое значение и свой колорит.
Кухня восточной Пруссии сочетала в себе не только традиции немецкой кулинарии, но и много элементов кухонного искусства из восточной Европы и других мест. Если говорить о первых блюдах, то стоит сказать, что делились они на супы для бедных и первые блюда для среднего класса.
Сельское население, занятое тяжелым физическим трудом, больше было знакомо с прусским Флеком или Флёком. В Польше это блюдо известно как «Фляк воловый». Это очень горячий суп на основе говяжьего желудка со специями.
Приготовление Флёка
Почистить желудок, порезать на кусочки и варить 3,5-4 часа в подсоленной воде так, чтобы вода всё скрывала. После добавить все приправы, кроме майорана, и варить еще полчаса. Затем вынуть желудок, остудить, нарезать и снова опустить в бульон.
Флёк лучше готовить за день до употребления, чтобы он настоялся. К столу Флёк нужно подавать горячим.
Состав: 1 кг. сырого желудка, 500 г. мозговой кости, 3 клубня сельдерея, 2 луковицы, 1 морковь, 1 корень петрушки, 5 гвоздик, 10 горошин перца, 1 лавровый лист и майоран.
Еще один вид супов, который был известен именно в Гумбинненском округе, — это Айнтопф с копченой грудинкой. В семьях победнее было поменьше мяса, и его качество уступало Флёку.
Приготовление Айнтопфа
Нарезаем очищенную морковь, выкладываем на сковороду с разогретым сливочным маслом и тушим. После нарезаем копченую грудинку небольшими кусочками (допускается вареная грудинка или иное варёное мясо). Затем варим в бульоне горох до полуготовности и вынимаем шумовкой. В завершении приготовления помещаем в одну емкость бульон, нарезанное мясо, тушеную морковь и наполовину готовый горох. Соль, перец и кардамон добавляем по вкусу. Закрытую емкость ставим в умеренно разогретую духовку и варим блюдо примерно 30 минут.
Для заправки перед подачей на стол можно использовать сливки, сметану или даже пахту.
Состав: 1,5 литра бульона, 1 столовая ложка гороха, 200-300 г. мяса копченого или вареного, 1 морковь, немного сливочного масла, кардамон, перец и соль по вкусу.
Безусловно, рецептов супов было гораздо больше, но мы привели примеры наиболее популярных в то время. Хочется также отметить, что в Гумбинненском округе был популярен борщ. Для его приготовления требовалось 1,5 литра воды, 1 кг. свеклы, полкило мяса, желательно одна небольшая говяжья кость, зелень по вкусу, луковица, немного перца, сухой бульон, немного майорана (тогда его добавляли везде), лимонный сок, сахар и сметана.
На десерт рецепт знаменитого пивного супа
Смешать в кастрюле пиво, молоко и сливки. Часть смеси отделить в небольшой стаканчик и добавить туда немного крахмала. Смесь в кастрюле подсолить, добавить немного изюма, сахара и поставить на огонь. Довести эту массу до кипения и влить то, что в стаканчике, при этом помешивая. Дать супу немного покипеть, затем добавить желток, корицу, размешать и выключить огонь.
Подавать суп горячими с гренками.
Состав: 1 стакан пива (светлое), стакан молока, немного сливок, изюма, сахара, соли, корицы, чайная ложечка крахмала, яичный желток, гренки.
*Фотографии, приведённые для примера, могут не соответствовать самим рецептам. Однако, мы постарались найти наиболее приближённые изображения.