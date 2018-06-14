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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве установили два ярких баннера с символикой мундиаля

14 июня 2018, 15:33
В Гусеве установили два ярких баннера с символикой мундиаля
Сегодня день открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Уже в 17.30 по московскому времени в столице на стадионе «Лужники» состоится первый матч между сборными России и Саудовской Аравии.

Гусев вместе со всей страной встречает главный футбольный турнир мира, который впервые в истории проходит на территории России.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в честь этого грандиозного события сотрудники МБУ «Чистота» сегодня утром установили два ярких баннера на набережной реки Писса. Теперь гусевцы могут сфотографироваться на фоне флагов и символики мундиаля.
футбол Чемпионат Мира по футболу-2018
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Прохожий
# 1Прохожий
А рядом надо такой баннер.
Сегодня, 17:23   ЦитироватьОтветить0
Прохожий
# 2Прохожий
А рядом надо такой баннер.
Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить0

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