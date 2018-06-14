Сегодня день открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Уже в 17.30 по московскому времени в столице на стадионе «Лужники» состоится первый матч между сборными России и Саудовской Аравии.
Гусев вместе со всей страной встречает главный футбольный турнир мира, который впервые в истории проходит на территории России.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в честь этого грандиозного события сотрудники МБУ «Чистота» сегодня утром установили два ярких баннера на набережной реки Писса. Теперь гусевцы могут сфотографироваться на фоне флагов и символики мундиаля.
В Гусеве установили два ярких баннера с символикой мундиаля
14 июня 2018, 15:33
футбол Чемпионат Мира по футболу-2018
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