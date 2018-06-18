Жительница Гусева оштрафована на 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя

18 июня 2018, 18:25

В апреле 2018 года местная жительница продала спиртосодержащую продукцию кустарного производства крепостью выше 40%.



Согласно действующему законодательству в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещаются поставки и розничная продажа продукции, содержащей этиловый спирт и произведенной в домашних условиях, в том числе физическими лицами. Розничная продажа спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, без сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, без маркировки не допускается.



В судебном заседании гражданка признала вину в совершении административного правонарушения.



Суд квалифицировал ее действия по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ как розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицом, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.



Постановлением Гусевского городского суда жительница Гусева признала виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции.

203 просмотра | 1 комментарий