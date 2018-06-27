/ / / «Подвиг Фархада»: кино, которое снимали в Гусеве

27 июня 2018, 11:38

Владимир Летягин

В уже далеком 1967 году город Гусев стал частью площадки для фильма «Подвиг Фархада», который снимала студия Узбекфильм, а режиссером был Альберт Хачатуров. Возможно, кто-то из гусевцев принимал участие в этом процессе в качестве артиста массовки.Главную роль исполнял известный артист Джаврон Хамраев. Он известен по фильмам «Огненные дороги» и «В 26-го не стрелять», по сериалу «Государственная граница» и по киносказке «Али-Баба и сорок разбойников». Всего в его активе около 100 работ в советском кино, но самая дорогая картина, конечно, «Подвиг Фархада». За неё он удостоен звания Заслуженного артиста Узбекской СССР.Фильм снят в жанре драмы. Сюжет чем-то перекликается с фабулой другого известного фильма «Жаворонок» 1964 года, но картина снята иначе. Советский офицер-танкист Фархад Абасов попадает в плен, где немецкое командование решает испытать на полигоне эффективность своих средств обороны против советских танков. В ходе этого испытания Фархад с помощью переводчицы Веры (Вия Артмане) совершает побег. Оторвавшись от преследования, он погибает, врезавшись в эшелон с войсками противника.В фильме принимали участие несколько именитых прибалтийских актеров, таких как Лаймонс Норейка, Валентинас Скулме, а так же другие известные актеры. Фильм снимался на территории Гусевского и Неманского районов.