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Памятник В. И. Ленину планируют перенести на другое место

6 февраля 2019, 20:21
Памятник В. И. Ленину планируют перенести на другое место
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» собрались члены Общественного совета. В повестке дня, которая была предложена на их обсуждение значился вопрос переноса памятника В. И. Ленину с центральной части города, на которой будет произведена реконструкция в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).

Из 22 членов Общественного совета присутствовали 17, что позволило провести полноценное обсуждение всех вопросов повестки. Также на заседании присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, главный архитектор города Дим Охрименко и директор Гусесвкого историко-краеведческого музея Наталья Ситникова.

Главный архитектор рассказал собравшимся о том, что в рамках Проекта, который завоевал первое место во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений необходимо перенести памятник В. И. Ленина. Дим Охрименко предложил фор-эскизные проекты мест, куда, по его мнению, можно было бы перенести постамент и скульптуру вождя мирового пролетариата. В частности, такими местом мог бы стать сквер на улице Ульяновых, привокзальная площадь или сквер «Аллея Славы».

Члены общественного Совета высказали достаточно много мнений по поводу переноса памятника и по поводу реконструкции самой площади. Представитель гусевского местного отделения КПРФ Валентина Курилович сообщила собравшимся, что гусевские коммунисты категорически против переноса памятника куда-либо. В свою очередь, другие члены Общественного Совета наоборот высказались за перенос памятника, «…который сейчас даже не видно». Были и те, кто высказался вообще за снос памятника В. И. Ленина и переименование проспекта Ленина и улицы Ульяновых.

Директор музея Наталья Ситникова, в свою очередь, высказалась, что перенос памятника в более проходимое людное место позволит привлечь большее внимание к Советской эпохе. И даже можно будет организовать туристический маршрут, а сквер и памятник Ленина станут еще одной изюминкой нашего города.

В итоге за перенос памятника Ленина проголосовали 15 человек. Один проголосовал против и один из членов Общественного совета проголосовал за снос памятника вообще.

При этом 13 человек согласились с тем, что памятник должен быть установлен в сквере у администрации, а 2 за перенос его на привокзальную площадь.

В свою очередь, глава администрации Александр Китаев заверил собравшихся, что Ленин не будет снят с постамента до тех пор, пока не будет подготовлено место и постамент в сквере.
памятник Русская Победа спасла Париж
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Гость Пупкин
# 1Гость Пупкин
Таак! Теперь все будут собираться не возле "Лысого" а возле зада лошади Епарчина!
Против было бы членов совета больше, если бы Охрименко сообщил, кого он желает на место Ленина поставить!
Еще раз скажу, ставить на место одного из бывших руководителей государства - Ленина, памятник какого то бывшего царского придворного генерала, который со своей организацией приветствовал Гитлера "за освобождение России от большевизма", угробил в Гумбиненском сражении 12 тысяч солдат против 8 тыс немцев, и был снят царем за развал армии - это будет похлеще чем снос памятника "Лысому"!
Я хочу получить обещание, что на место Ленина поставят памятник действительно достойного для гусевцев, пусть даже НН Цуканову! Иначе я против сноса памятника!
Сегодня, 20:44   ЦитироватьОтветить7
Член совета
# 2Член совета
Директор МАУ "Служба заказчика- застройщика", тоже высказался, что перенос памятника позволит привлечь в город больше дорогих автомобилей, например ЛэндКрузэрПрадо
Сегодня, 20:50   ЦитироватьОтветить2
Лактионов
# 3Лактионов
Эдик, а Эдик?? Дай и мне процентик
Сегодня, 20:53   ЦитироватьОтветить3
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
# 4МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
А ведь обещали. что Ленина трогать не будут !!!!!! главное пыль в глаза местному жителю пустить. а потом по своему сделать !!!
Сегодня, 21:16   ЦитироватьОтветить1
Законник
# 5Законник
А перечислите ка поименно, кто был за?
Присутствовало 17, Курилович была против, Дацюк был против, Семенихин был "За", кто там еще? Батюшка наверняка был за снос памятника вообще! Ленин же церковников не любил, а нынешняя власть любит, народ должен молится и молчать!!!
Огласите весь список кто был "за"! Я хочу их у них спросить лично! Либо нахер переизбрать этот общественный совет, ибо он не выражает мнение общественности!
Сегодня, 21:28   ЦитироватьОтветить4
Юра Паниковский
# 6Юра Паниковский
Эдуард дай миллион. Ну дай миллион. У тебя же много миллионов.
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить1
666
# 7666
На втором снимке видно, что Баралюк показывает двоякий жест напоминающий ножницы для распила бюджета или голосовал за победу????????? Что означает данный жест???
Сегодня, 21:29   ЦитироватьОтветить0
бомж
# 8бомж
А что начальники сельсоветов голосуют, они же администрация а не общественность! А Лоскутов - че председатель этого совета общественности? Кто его поставил? Кстати тоже бывший партаппаратчик переметнувшийся в Единую Россию!
Фесенко то понять можно, его "Яблоко" всегда не любило Ленина, а Воробей тоже за перенос памятника?
Сегодня, 21:36   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 9Гость гость
Ну, в сквере у администрации этому памятнику явно не место... Как и в центре города
Сегодня, 21:41   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 10Гость Андрей
Всё. Началось. Это будет городской скандал почище закрытия родильного отделения. Коммунисты наверняка уже готовят петиции на ОТР, НТВ и прочие ТВ. Чувствую, будет жарко.
Сегодня, 21:54   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 11Гость Андрей
Гость Пупкин, Уважаемый, вы не забывайте что площадь реконструируется с названием "Русская победа спасла Париж", и ваш вождь мирового пролетариата на ней, как собаке пятая нога - на фиг не в тему. Это ж было понятно ещё на стадии обсуждения проекта.
Сегодня, 21:57   ЦитироватьОтветить1
555
# 12555
Оставьте ВОЖДЯ в покое, даже Ельцин не трогал Ильича и его памятники - Это наша история !!!!!!!!!!!!!
Сегодня, 21:59   ЦитироватьОтветить1
честный
# 13честный
Законник,
хороший общественный совет нечего сказать................ часть сами работники администрации, еще часть бывшие работники администрации............вот вам и большинство голосов. Надо бы пожаловаться губернатору на такой состав совета. Ну просто не поднимается теперь рука написать общественного.
Сегодня, 21:59   ЦитироватьОтветить2
Гость Пупкин
# 14Гость Пупкин
Цитата: Гость Андрей
Гость Пупкин, Уважаемый, вы не забывайте что площадь реконструируется с названием "Русская победа спасла Париж", и ваш вождь мирового пролетариата на ней, как собаке пятая нога - на фиг не в тему. Это ж было понятно ещё на стадии обсуждения проекта.

Андрей Петрович! Я не против переноса "Лысово", это жители Гусева против!
Им как бы, кушать хочется, у них зарплата 12 тысяч, а не как у вас в городском совете - 80 тысяч!
Я против памятника царскому генералу, так как он ничего для Гусева не сделал!
А что денег на распил без памятника Епарчину не дадут?
Сегодня, 22:02   ЦитироватьОтветить1
да да
# 15да да
Гость Пупкин,
100 тыс.
Сегодня, 22:03   ЦитироватьОтветить2
kisa41
# 16kisa41
давай на рынке поставим. я за
Сегодня, 22:05   ЦитироватьОтветить0
Аркадиуш
# 17Аркадиуш
ага, ему не место? а кому место? Епанчину..вы смеётесь??
Сегодня, 22:07   ЦитироватьОтветить0
Лев
# 18Лев
Подальше от глаз людских спрячьте призрак коммунизма.. А то выпью пивка и с удовольствием разхреначу бутылку об рожу этого Членина.
Сегодня, 22:08   ЦитироватьОтветить0
Гость Пупкин
# 19Гость Пупкин
Цитата: да да
Гость Пупкин,
100 тыс.

Где можно получить?
Сегодня, 22:10   ЦитироватьОтветить0
Василий
# 20Василий
Епанчин, кхм. Вся компания 1914-15 гг. в Восточной - Пруссии была провалена, причем позорно и феерично ... Немцы оставили гумбинненское поле, чтобы разгромить вторую армию Самсонова, и это у них получилось на все 100 !!! Так и Ренненкампфу ввалили потом и вышвырнули обеиврсии из ВП)И все это при соотношении сил 2к1 ( в нашу пользу) Ренненкампф, Самсонов и Жилинский - фееричные мудаки, погубившие десятки тысяч жизней .. теперь оправдание всему этому про..бу - спасали Париж!!! А они нас не любят , санкции вводят)) такие мы вот жертвенные все, дурачков деревенских в полях сгнобили, а Парижу спасли ! Если бы не Ленин ( я не коммунист ) то наврядли кто либо из присутствующих вообще сидел бы на пятой точке вкалывали бы в своих усть-п..сках или "спасали Париж" , попутно кормя вшей в никому ненужной войне. При этом самое смешное , что это по сути те же люди ( восседающие в зале ), что сносили памятники ПМВ в 1945-91 и насаждали социализм , но власть поменялась, теперь про ПМВ вспомнили вдруг стали петь другие песни !
Сегодня, 22:11   ЦитироватьОтветить1
Нефедов
# 21Нефедов
Не хотите Епанчина поставлю знак "парковка".
Сегодня, 22:15   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 22Гость Гость
Митинг давай!
Сегодня, 22:15   ЦитироватьОтветить0
Начальник Сизо
# 23Начальник Сизо
Цитата: Гость Гость
Митинг давай!

Ждем с нетерпением)
Сегодня, 22:16   ЦитироватьОтветить0
555
# 24555
И я про это Ильич наша история!!!
Сегодня, 22:18   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 25Гость Гость
Лично мне видится так, что новое место для этого памятника должно быть каким-то уютным закутком, может быть в парке, куда люди, чтящие эти традиции смогут приходить и организовывать свои мероприятия
Сегодня, 22:23   ЦитироватьОтветить0
Св.отец
# 26Св.отец
Цитата: 555
И я про это Ильич наша история!!!

Твоя история это даты на надгробье. Не нужно преувеличивать.
Сегодня, 22:23   ЦитироватьОтветить0
Эмма
# 27Эмма
А зачем вообще кого-то на освободившееся место ставить???! История постоянно меняется. Можно просто какой-нибудь собирательный образ придумать в виде скульптурной композиции. А ещё лучше - фонтан! Люди с удовольствием отдохнут на такой территории)
Сегодня, 22:31   ЦитироватьОтветить2
волк
# 28волк
Законник,
курилович играет свою игру сначала сливает выборы а потом показывает какая она коммунистка или партбилетчица всё в семью -молодец голосуйте люди .
Сегодня, 22:50   ЦитироватьОтветить0
.
# 29.
Цитата: Гость Андрей
Гость Пупкин, Уважаемый, вы не забывайте что площадь реконструируется с названием "Русская победа спасла Париж", и ваш вождь мирового пролетариата на ней, как собаке пятая нога - на фиг не в тему. Это ж было понятно ещё на стадии обсуждения проекта.

Андрей, на обсуждение в июле 2018г. этого, довольно "мутного" проекта, был представлен такое...

На котором оба памятника. Чем вы объясните такие изменения уже обсужденного и утверждённого проекта?
Кстати ещё два фото на эту тему.
Выносилось на обсуждение и утверждено

И предлагаемый теперь

frowning
Зачем всё это, если делают всё по своему?
Сегодня, 22:54   ЦитироватьОтветить0

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