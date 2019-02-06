/ / / Памятник В. И. Ленину планируют перенести на другое место

Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» собрались члены Общественного совета. В повестке дня, которая была предложена на их обсуждение значился вопрос переноса памятника В. И. Ленину с центральной части города, на которой будет произведена реконструкция в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память Победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область).
Из 22 членов Общественного совета присутствовали 17, что позволило провести полноценное обсуждение всех вопросов повестки. Также на заседании присутствовал глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, главный архитектор города Дим Охрименко и директор Гусесвкого историко-краеведческого музея Наталья Ситникова.
Главный архитектор рассказал собравшимся о том, что в рамках Проекта, который завоевал первое место во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов и исторических поселений необходимо перенести памятник В. И. Ленина. Дим Охрименко предложил фор-эскизные проекты мест, куда, по его мнению, можно было бы перенести постамент и скульптуру вождя мирового пролетариата. В частности, такими местом мог бы стать сквер на улице Ульяновых, привокзальная площадь или сквер «Аллея Славы».
Члены общественного Совета высказали достаточно много мнений по поводу переноса памятника и по поводу реконструкции самой площади. Представитель гусевского местного отделения КПРФ Валентина Курилович сообщила собравшимся, что гусевские коммунисты категорически против переноса памятника куда-либо. В свою очередь, другие члены Общественного Совета наоборот высказались за перенос памятника, «…который сейчас даже не видно». Были и те, кто высказался вообще за снос памятника В. И. Ленина и переименование проспекта Ленина и улицы Ульяновых.
Директор музея Наталья Ситникова, в свою очередь, высказалась, что перенос памятника в более проходимое людное место позволит привлечь большее внимание к Советской эпохе. И даже можно будет организовать туристический маршрут, а сквер и памятник Ленина станут еще одной изюминкой нашего города.
В итоге за перенос памятника Ленина проголосовали 15 человек. Один проголосовал против и один из членов Общественного совета проголосовал за снос памятника вообще.
При этом 13 человек согласились с тем, что памятник должен быть установлен в сквере у администрации, а 2 за перенос его на привокзальную площадь.
В свою очередь, глава администрации Александр Китаев заверил собравшихся, что Ленин не будет снят с постамента до тех пор, пока не будет подготовлено место и постамент в сквере.
Памятник В. И. Ленину планируют перенести на другое место
6 февраля 2019, 20:21
памятник Русская Победа спасла Париж
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