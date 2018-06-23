/ / / Под Гусевом перезахоронили останки 17-и красноармейцев

В посёлке Ольховатка, это в десяти километрах от Гусева, сегодня перезахоронили останки 17-и красноармейцев. Место гибели советских солдат обнаружили в ходе поисковых работ согласованных с Минобороны. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Останки советских солдат везут на военной технике. Процессия движется по центральным улицам Гусева. Горожане отдают дань уважения солдатам, павшим в боях с фашистами. Весной этого года рядом с посёлком Ольховатка были эксгумированы останки 19-и воинов Красной армии.
Николай Кисиль, председатель общественной организации поисковое движение калининградской области:
— Мы каску подняли с бойцом, вот сквозное отверстие, вышло слева, вот выходное отверстие. Такой удар, скорее всего, это осколки. Ближе к эпицентру взрыва больше осколков, а уже на расстоянии начинают рассеиваться.
На рубеже в районе нынешнего посёлка Ольховатка ожесточённые бои продолжались с осени 44-го по январь 45-о.
Сергей Семенихин, ветеран Великой Отечественной войны:
— Похоронных команд не было в каждой части, каждая часть самостоятельно хоронила солдат, у нас помню пал солдат и офицер, так мне пришлось, как командиру орудия салют делать из гаубицы и делать болванку вместо снаряда и громко отсалютовать.
Останки бойцов, обнаруженных у Ольховатки, находились на бывшей линии фронта. Участники церемонии захоронения бросают в могилу горсти земли с особым чувством, в каждой семье, живущей в нашей стране, есть близкие, не пришедшие с войны.
Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Мои деды воевали во время Великой Отечественной войны и пали на полях сражений. Сегодня со всеми воинскими почестями и христианскими традициями земле преданы останки 17 воинов. Сегодняшнее событие символизирует память в сердцах наших людей.
Из 19-и солдат, обнаруженных весной, захоронено 17. У поисковиков есть шансы установить имена двух танкистов, офицера и сержанта. После экспертизы будет принято окончательное решение о месте погребения, не исключено, что останки передадут родственникам.
Под Гусевом перезахоронили останки 17-и красноармейцев
23 июня 2018, 11:01
захоронение
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