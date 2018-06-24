В минувшую субботу в Гусевском городском округе 76 выпускников 11-х классов прощались со школой. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
В этот день выпускные вечера проходили по всей стране. Позади уроки, шумные перемены, домашние задания, экзамены, а впереди поступление в ВУЗ и взрослая жизнь.
Чествование выпускников в Гусеве состоялось на городской площади.
С этим волнительным и праздничным днем их поздравил врио главы администрации Александр Китаев.
«Сегодня нам нужны классные специалисты, молодые, амбициозные — такие как вы. Учитесь, покоряйте самые высокие вершины и возвращайтесь в родной город, в родную Калининградскую область», — сказал врио главы администрации.
Александр Китаев также выразил глубокую признательность педагогам за их высокое служение избранному делу и поблагодарил родителей , которые прикладывают все свои силы в воспитании детей.
С напутственным словом и пожеланиями к выпускникам также обратились глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев.
По традиции в этот день состоялась церемония награждения учеников, которые имеют отличия в учебе, достижения в спорте и творчестве.
В завершении вечера выпускники исполнили прощальный вальс, их проводили в добрый путь под яркий, сверкающий фейерверк и напоследок ребята бросили в реку Писса монетки на удачу и чтобы вернуться в родной город.
В Гусевском городском округе 76 выпускников 11-х классов прощались со школой
24 июня 2018, 12:27
выпускники Александр Китаев
426 просмотров
Другие новости по теме