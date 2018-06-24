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В Гусевском городском округе 76 выпускников 11-х классов прощались со школой

24 июня 2018, 12:27
В Гусевском городском округе 76 выпускников 11-х классов прощались со школой
В минувшую субботу в Гусевском городском округе 76 выпускников 11-х классов прощались со школой. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В этот день выпускные вечера проходили по всей стране. Позади уроки, шумные перемены, домашние задания, экзамены, а впереди поступление в ВУЗ и взрослая жизнь.

Чествование выпускников в Гусеве состоялось на городской площади.

С этим волнительным и праздничным днем их поздравил врио главы администрации Александр Китаев.

«Сегодня нам нужны классные специалисты, молодые, амбициозные — такие как вы. Учитесь, покоряйте самые высокие вершины и возвращайтесь в родной город, в родную Калининградскую область», — сказал врио главы администрации.

Александр Китаев также выразил глубокую признательность педагогам за их высокое служение избранному делу и поблагодарил родителей , которые прикладывают все свои силы в воспитании детей.

С напутственным словом и пожеланиями к выпускникам также обратились глава Гусевского городского округа-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и настоятель Храма Всех Святых протоиерей Георгий Матвеев.

По традиции в этот день состоялась церемония награждения учеников, которые имеют отличия в учебе, достижения в спорте и творчестве.

В завершении вечера выпускники исполнили прощальный вальс, их проводили в добрый путь под яркий, сверкающий фейерверк и напоследок ребята бросили в реку Писса монетки на удачу и чтобы вернуться в родной город.
выпускники Александр Китаев
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