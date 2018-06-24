В течение всего дня начиная с 12.00 на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса проходили различные праздничные мероприятия.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, ребята соревновались в силе и ловкости в традиционных спортивных интерактивах: «Богатырские игры», площадка «Попробуй себя в ГТО», «Тропа сильнейших». Также по инициативе Молодежной администрации в этом году была организована необычная арт-площадка «Мои стихи-твоя гитара-2018», где в теплой и дружеской атмосфере талантливые ребята делились стихами и пели песни под гитару.
После товарищеского матча команды администрации и сборной жителей города на День России, такой свободный формат футбола всем понравился и поэтому сегодня на территории ФОКа прошла целая серия дворовых матчей из 15 команд в 3-х возрастных категориях.
Во время праздничного концерта, молодое поколение гусевцев поздравил врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев. Также он вручил Благодарственные письмо начальнику Управления по культуре, спорту и делам молодежи Нелли Михалевой и провел церемонию награждения творческих ребят, которые принимают активное участие в жизни округа и спортивной молодежи, отличившейся в сдачи норм ГТО. Вручение благодврственных писем юным активистам продолжила Нелли Михалева.
Завершился праздник всеми любимым фестивалем красок Red Orange и дискотекой Open Air.
Весело и со спортивным задором прошел в Гусеве День молодежи
24 июня 2018, 23:19
день молодёжи
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