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Информационный сайт города Гусева

На запущенной 4 месяца назад Маяковской ТЭС зародилась первая семья

25 июня 2018, 15:37
На запущенной 4 месяца назад Маяковской ТЭС зародилась первая семья
На запущенной в эксплуатацию 4 месяца назад Маяковской ТЭС, что в Гусевском городском округе, зародилась первая семья. Об этом «Интер РАО» рассказывает на своей странице ВКонтакте.

Ведущий инженер цеха АСУТП Александр Филатов — статный красавец, кандидат в мастера спорта по смешанным боевым единоборствам, и инженер первой категории ОМТС Владлена Негребецкая — жизнерадостная умница и красавица сыграли свадьбу 9 июня.

«Он — коренной гусевец, она — родом из украинского города Дзержинск, ну скажите, могли бы они встретиться, если бы не грандиозный проект по строительству новой генерации в Калининградской области, эксклавном регионе России!» — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре супружеская пара ждёт первенца! Коллеги от всей души поздравляют Александра и Владлену, желают им семейного благополучия, взаимопонимания и долгих лет счастливой совместной жизни!
тэс
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