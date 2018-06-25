«Аптека39» оштрафована на 32 тысячи рублей за задержку выплаты заработной платы

25 июня 2018, 16:26

Гусевской городской прокуратурой проведена проверка по обращению Л. по вопросу соблюдения ООО «Аптека39» законодательства о труде.



Установлено, что в ООО «Аптека39» заработная плата заявительнице за период с марта 2017 г. по 13.04.2018 выплачена не в полном объеме, задолженность по заработной плате составила 52 тысячи рублей.



По результатам проведенной проверки Гусевской городской прокуратурой направлено в суд заявление о выдаче судебного приказа о взыскании с ООО «Аптека39» указанной задолженности по заработной плате, которое удовлетворено, а также в отношении ООО «Аптека39» возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.



По результатам рассмотрения материалов административного дела ООО «Аптека39» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ и оштрафовано на 32 тысячи рублей.



Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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