/ / / В Гусеве прошёл семинар по вопросам использования контрольно-кассовой техники при расчётах

На семинаре сотрудниками налоговой службы до сведения предпринимателей и юридических лиц были доведены основные изменения федерального законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
С 1 июля 2018 года некоторые индивидуальные предприниматели обязаны перейти на новый порядок применения контрольно-кассовых машин (касс) при расчетах с клиентами. Кого это касается:
- ИП с наемными работниками, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД) или работают по патенту в сферах торговли и общепита;
- организации или ИП, имеющие работников на трудовых договорах, оказывающие услуги общественного питания;
- ИП с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом.
В завершении мероприятия все желающие могли задать интересующие их вопросы.