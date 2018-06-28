/ / / В Гусеве прошёл семинар по вопросам использования контрольно-кассовой техники при расчётах

28 июня 2018, 17:16

ИП с наемными работниками, которые платят единый налог на вменённый доход (ЕНВД) или работают по патенту в сферах торговли и общепита;



организации или ИП, имеющие работников на трудовых договорах, оказывающие услуги общественного питания;



ИП с наемными работниками и организации, которые занимаются вендингом.



26 июня в Гусеве в актовом зале Детской школы искусств состоялся выездной семинар межрайонной ИФНС России № 2 по Калининградской области.На семинаре сотрудниками налоговой службы до сведения предпринимателей и юридических лиц были доведены основные изменения федерального законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».С 1 июля 2018 года некоторые индивидуальные предприниматели обязаны перейти на новый порядок применения контрольно-кассовых машин (касс) при расчетах с клиентами. Кого это касается:В завершении мероприятия все желающие могли задать интересующие их вопросы.