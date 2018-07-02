Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск военного прокурора Гусевского гарнизона о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью «СПБ Кулинария» за поставки якобы недостаточно качественной колбасы. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на публикацию в картотеке суда.
Как видно из решения суда, по договору с «Военторгом» «СПБ Кулинария» должна обеспечивать калининградских военных питанием в 2017–2019 годах.
В декабре 2017 года по заявке командира части специалист ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Западного военного округа, управляющая столовой «СПБ Кулинария» и представители военной части провели осмотр колбасы «Сервелат Московский» и отобрали пробы для направления на исследование в лабораторию. Специалист лаборатории вынес запрет на использование спорной колбасы в пищу, но «СПБ Кулинария» продолжала поставлять данную колбасу до 18 декабря или 12 дней с момента запрета, когда было проведено исследование продукта.
«Согласно протоколу № 180 от 18.12.2017 г. при исследовании отобранной пробы установлено несоответствие требованиям ГОСТ 31785–2012 по показателям: консистенция, цвет и вид на разрезе, массовая доля влаги», — говорится в решении суда.
Тем не менее суд обратил внимание, что пробу отбирали 6 декабря, а исследовать начали только 12 декабря. При этом нет уверенности, что колбаса должным образом хранилась в этот период и транспортировалась. То есть военные не смогли доказать, что не оказывали негативного влияния на колбасу в период между отбором проб и их исследованием, поэтому «СПБ Кулинария» не может быть наказана, констатировал суд.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Военные не смогли доказать, что едят некачественную колбасу
2 июля 2018, 22:14
суд военные
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