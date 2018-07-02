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Информационный сайт города Гусева

Военные не смогли доказать, что едят некачественную колбасу

2 июля 2018, 22:14
Военные не смогли доказать, что едят некачественную колбасу
Арбитражный суд Калининградской области отклонил иск военного прокурора Гусевского гарнизона о привлечении к административной ответственности общества с ограниченной ответственностью «СПБ Кулинария» за поставки якобы недостаточно качественной колбасы. Об этом пишет «Новый Калининград.Ru», ссылаясь на публикацию в картотеке суда.

Как видно из решения суда, по договору с «Военторгом» «СПБ Кулинария» должна обеспечивать калининградских военных питанием в 2017–2019 годах.

В декабре 2017 года по заявке командира части специалист ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторной диагностики Западного военного округа, управляющая столовой «СПБ Кулинария» и представители военной части провели осмотр колбасы «Сервелат Московский» и отобрали пробы для направления на исследование в лабораторию. Специалист лаборатории вынес запрет на использование спорной колбасы в пищу, но «СПБ Кулинария» продолжала поставлять данную колбасу до 18 декабря или 12 дней с момента запрета, когда было проведено исследование продукта.

«Согласно протоколу № 180 от 18.12.2017 г. при исследовании отобранной пробы установлено несоответствие требованиям ГОСТ 31785–2012 по показателям: консистенция, цвет и вид на разрезе, массовая доля влаги», — говорится в решении суда.

Тем не менее суд обратил внимание, что пробу отбирали 6 декабря, а исследовать начали только 12 декабря. При этом нет уверенности, что колбаса должным образом хранилась в этот период и транспортировалась. То есть военные не смогли доказать, что не оказывали негативного влияния на колбасу в период между отбором проб и их исследованием, поэтому «СПБ Кулинария» не может быть наказана, констатировал суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
суд военные
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служивый
# 1служивый
Совсем зажрались бойцы.Мы бикус жрали и служили 2 года и не ныли.
Вчера, 23:21   ЦитироватьОтветить4
Жертва коммунистической власти
# 2Жертва коммунистической власти
Бикусы.... Это делекотес ещё. А супчик из квашеной капусты с червечками)))) каждый день. Или "пюре" из порошка?)))
Сегодня, 07:07   ЦитироватьОтветить4
Д.Д.Л.
# 3Д.Д.Л.
Тут всё дело не в колбасе! Кто-то, камуто, куда-то, плохо занес. Простой народ ест колбасу изготовленную по ТУ, а не по ГОСТУ и нечего, все живы-здоровы!
Сегодня, 10:13   ЦитироватьОтветить1

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