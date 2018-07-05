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В «Технополисе GS» завершился первый день работы Экспертного совета по малым территориям

5 июля 2018, 22:00
В «Технополисе GS» завершился первый день работы Экспертного совета по малым территориям
Завершился первый день работы Экспертного совета по малым территориям в Гусеве, который проходит в «Технополисе GS».

Эксперты пообщались с врио главы города Гусева Александром Китаевым на тему развития промышленности в регионе, вклада GS Group в развитие инфраструктуры Гусева. Также подробно обсудили поддержку темы Первой мировой войны в области на примере Мемориального парка в «Технополисе GS» и поговорили о вопросах развития инноваций в малых городах.

Завершился день экскурсией по территории кластера.

Впереди экспертов ждет еще много интересной работы в рамках экспедиции!
Технополис GS
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