Завершился первый день работы Экспертного совета по малым территориям в Гусеве, который проходит в «Технополисе GS».
Эксперты пообщались с врио главы города Гусева Александром Китаевым на тему развития промышленности в регионе, вклада GS Group в развитие инфраструктуры Гусева. Также подробно обсудили поддержку темы Первой мировой войны в области на примере Мемориального парка в «Технополисе GS» и поговорили о вопросах развития инноваций в малых городах.
Завершился день экскурсией по территории кластера.
Впереди экспертов ждет еще много интересной работы в рамках экспедиции!
В «Технополисе GS» завершился первый день работы Экспертного совета по малым территориям
5 июля 2018, 22:00
Технополис GS
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