/ / / Гусевские выпускники улучшили показатели по результатам сдачи некоторых экзаменов в сравнении с прошлым годом

6 июля 2018, 13:12

На минувшей неделе пришли результаты по всем ЕГЭ. Ученик одной из московских школ сдал каждый из четырех экзаменов на 100 баллов. В свою очередь руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов в интервью коллегам сказал, что в этом году по 300 баллов на ЕГЭ получил 21 выпускник.Всего на участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч — выпускники текущего года. ЕГЭ сдавали около 6 тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия.Мы уже писали о том, 23 июня 75 выпускникам одиннадцатых классов (по тридцать одному из МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и МАОУ «СОШ № 3» и тринадцать из МОУ «СОШ № 5») были вручены аттестаты. Однако результаты всех экзаменов пришли только на этой неделе.По словам временно исполняющей обязанности начальника управления образования Тамары Бутрим гусевские выпускники улучшили показатели по результатам сдачи некоторых экзаменов в сравнении с прошлыми годами. Так, средний бал по обязательному экзамену — русский язык составил 75, в то время как в прошлом году он был лишь 68,18.При этом ребята из МОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 3» улучшили показатели для своих школ. Если в прошлом году они получили 72,92 и 66,31 балла, то в этом — 75,3 и 75,2 балла соответственно. А вот выпускники МОУ «СОШ № 5» этого года получили 72 балла, против прошлогодних — 74,8.По «базовому уровню» математике выпускники немного снизили показатель, заработав 4,63 балла, против 4,64 прошлогодних. В свою очередь по «профильному уровню» выпускники набрали 51,21 балла, а в прошлом году эта цифра составляла 46,19.Что касается в разрезе школ, то самый высокий средний бал «базового уровня» математики в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» — 4,8. Средний бал в МОУ «СОШ № 5» — 4,66, а МАОУ «СОШ № 3» — 4,51 балла.52,25 — это средний бал, который заработали выпускники МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», сдав «профильный уровень» математики в этом году. В прошлом году этот показатель составлял 46 баллов. Выпускники же МАОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 5» ухудшили свои показатели. Если в прошлом году ребята получили 50,2 и 62,3 балла, то в этом году — 48,6 и 52,8 соответственно. При этом двое выпускников, сдававшие «профильную математику» не смогли преодолеть минимальный порог.Выпускники этого года, сдававшие экзамен по информатике, получили средний бал по муниципалитету 56,42. В прошлом году эта цифра составила 37,5. По биологии — 61,46 (54,1). Средний бал по обществознанию этого года составил 61,4 (59,2), по литературе 53,25 (58,2) по физике — 51,45 (53,62), по истории — 53 (62,13), по химии — 65,1 (63,67), по английскому языку — 61 (76,5) и немецкому языку — 34 (79).Не смотря на то, что по предварительным данным средний показатель в муниципальном образовании по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) выше чем по области, по оценке Тамары Бутрим снижение некоторых показателей связано, прежде всего, с нехваткой учителей-предметников в том или ином общеобразовательном учреждении.Временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев поручил усилить работу по привлечению педагогов-предметников в школы округа., — говорит врио главы администрации, —