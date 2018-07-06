/ / / Гусевские выпускники улучшили показатели по результатам сдачи некоторых экзаменов в сравнении с прошлым годом

Всего на участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч — выпускники текущего года. ЕГЭ сдавали около 6 тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия.
Мы уже писали о том, 23 июня 75 выпускникам одиннадцатых классов (по тридцать одному из МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» и МАОУ «СОШ № 3» и тринадцать из МОУ «СОШ № 5») были вручены аттестаты. Однако результаты всех экзаменов пришли только на этой неделе.
По словам временно исполняющей обязанности начальника управления образования Тамары Бутрим гусевские выпускники улучшили показатели по результатам сдачи некоторых экзаменов в сравнении с прошлыми годами. Так, средний бал по обязательному экзамену — русский язык составил 75, в то время как в прошлом году он был лишь 68,18.
При этом ребята из МОУ «СОШ № 1» и МАОУ «СОШ № 3» улучшили показатели для своих школ. Если в прошлом году они получили 72,92 и 66,31 балла, то в этом — 75,3 и 75,2 балла соответственно. А вот выпускники МОУ «СОШ № 5» этого года получили 72 балла, против прошлогодних — 74,8.
По «базовому уровню» математике выпускники немного снизили показатель, заработав 4,63 балла, против 4,64 прошлогодних. В свою очередь по «профильному уровню» выпускники набрали 51,21 балла, а в прошлом году эта цифра составляла 46,19.
Что касается в разрезе школ, то самый высокий средний бал «базового уровня» математики в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» — 4,8. Средний бал в МОУ «СОШ № 5» — 4,66, а МАОУ «СОШ № 3» — 4,51 балла.
52,25 — это средний бал, который заработали выпускники МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», сдав «профильный уровень» математики в этом году. В прошлом году этот показатель составлял 46 баллов. Выпускники же МАОУ «СОШ № 3» и МОУ «СОШ № 5» ухудшили свои показатели. Если в прошлом году ребята получили 50,2 и 62,3 балла, то в этом году — 48,6 и 52,8 соответственно. При этом двое выпускников, сдававшие «профильную математику» не смогли преодолеть минимальный порог.
Выпускники этого года, сдававшие экзамен по информатике, получили средний бал по муниципалитету 56,42. В прошлом году эта цифра составила 37,5. По биологии — 61,46 (54,1). Средний бал по обществознанию этого года составил 61,4 (59,2), по литературе 53,25 (58,2) по физике — 51,45 (53,62), по истории — 53 (62,13), по химии — 65,1 (63,67), по английскому языку — 61 (76,5) и немецкому языку — 34 (79).
Не смотря на то, что по предварительным данным средний показатель в муниципальном образовании по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) выше чем по области, по оценке Тамары Бутрим снижение некоторых показателей связано, прежде всего, с нехваткой учителей-предметников в том или ином общеобразовательном учреждении.
Временно исполняющий обязанности главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев поручил усилить работу по привлечению педагогов-предметников в школы округа.
«Необходимо, не только размещать объявления о вакансиях в сети Интернет и печатных СМИ, — говорит врио главы администрации, — Но и чтобы руководители образовательных учреждений лично принимали участие в ярмарках вакансий, ездили по педагогическим ВУЗам и приглашали выпускников на работу в Гусев».
Сергей Каюков «За доблестный труд»