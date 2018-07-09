9 июля 2018, 16:16

МУП «Теплоэнергетика» (МО «Черняховский городской округ») — 4 144,16 руб.

МУП «Тепловые сети города Балтийска» (Балтийский МР) — 3 975,42 руб.

МУП «Тепловые сети пгт.Железнодорожный» (МО «Правдинский городской округ») — 3 794,00 руб.

МУП «Теплота (МО «Гвардейский городской округ») — 3 793,70 руб.

МУП «Озерская управляющая компания» (МО «Озёрский городской округ») — 3 705,00 руб.

МУП «Теплоснабжение» (МО «Славский городской округ») 3 430,00 — руб.

МУП «Жилищная коммунальная система» (МО «Багратионовский городской округ») — 3 410,00 руб.

МУП «Нестеров-Транзит» (МО «Нестеровское городское поселение») — 3 335,00 руб.

ООО «Гранит плюс» (МО «Гусевский городской округ») — 3 214,32 руб.

МУП «Чистота» (МО «Мамоновский городской округ») — 3 190,00 руб.

МУП «Полесское» (МО «Полесский городской округ») — 3 143,00 руб.

МУП ЖКХ «Коммунальник» (МО «Гурьевский городской округ») — 3 009,00 руб.

УМП «Светловская теплосеть» (МО «Светловский городской округ») — 2 410,74 руб.

МП «Калининградтеплосеть» (МО Городской округ «Город Калининград») — 2 342,12 руб.

МУП «Коммунальные системы» (МО «Ладушкинский городской округ») — 2 283,00 руб.

НГ МУП «Теплосеть» (МО «Неманский городской округ») — 2 254,98 руб.

МУП «Светлогорскмежрайводоканал» (МО «Светлогорский район») — 2 154,00 руб.

МП «Советсктеплосети» (МО «Советский городской округ») — 2 153,50 руб.

МУП «Теплосеть» ПГО (МО «Пионерский городской округ») — 2 097,00 руб.

ООО «Зеленоградские тепловые сети» (МО «Зеленоградский городской округ») — 1 825,00 руб.

МУП «ЭО-Янтарный» (МО «Янтарный городской округ») — 1 789,00 руб.

МУП «Краснознаменсктеплосеть» (МО «Краснознаменский городской округ») — 1 497,00 руб.



В Калининградской области вступили в силу новые тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение. Также изменился порядок расчета стоимости кубометра горячей воды.При нецентрализованной системе горячего водоснабжения (когда горячая вода приготавливается в теплопункте многоквартирного дома) цена за подогрев кубометра холодной воды будет определяться с учетом установленных нормативов, и останется неизменной в расчетных периодах. Раннее расчёт в таких домах происходил исходя из фактического потребления тепловой энергии.При централизованной системе горячего водоснабжения (когда в дом подаётся горячая вода, приготовленная в центральном тепловом пункте) с 1 июля 2018 года начисления за горячую воду разделены на компоненты «тепловая энергия» и «холодная вода». Ранее начисления за горячую воду в домах такого типа производились за 1 м. куб. горячей воды.Тарифы на тепловую энергию крупнейших теплоснабжающих организаций муниципальных образований Калининградской области (руб.):