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О Гумбиннене в художественной литературе СССР

16 июля 2018, 16:21
О Гумбиннене в художественной литературе СССР
Впервые яркий образ Гумбиннена запечатлел Болотов Андрей Тимофеевич в записках, которые он оставил под впечатлением от пребывания в Пруссии во время семилетней войны. Но это скорее мемуаристика, а не художественная литература. Не упомянуть об этом нельзя по той причине, что его мемуары пользовались большой популярностью. В своих текстах Болотов писал, что Гумбиннен лучший из малых городов Пруссии, и это может быть высечено на любом гербе.

В русской и советской литературе Гумбиннен известен прежде всего по эпохе Первой мировой войны. Если не брать в расчёт воспоминания и записки участников событий 1914 года, которых очень много, то стоит упомянуть несколько произведений, где Гумбиннен представлен наиболее ярко.

В первую очередь хочется отметить рассказ Куприна Александра Ивановича «Потерянное сердце» о русском летчике и его пребывание в Гумбиннене в 1914 году. В свое время этот рассказ публиковался на страницах газеты «За доблестный труд».

О Гумбиннене писал и знаменитый в СССР Пикуль Валентин Саввич. Его рассказ «Зато Париж был спасён» и по сей день оказывает огромное влияние на умы историков, хотя является художественным и в большей степени вымышленным произведением.

Пожалуй наиболее интересно в литературе описал Гумбинненское сражение Сергеев-Ценский Сергей Николаевич. Сейчас Этот писатель практически забыт, но он был довольно популярен во времена СССР. В романе «Пушки заговорили» из эпопеи «Преображение России» он очень ярко и образно описал бои от Гумбинненом в 1914 году.

В своем цикле «Красное колесо» тему боёв в пруссии затронул и Солженицын Александр Исаевич. Он многое позаимствовал у предыдущего автора, однако выводы сделал совершенно иные.

Хочется отметить, что если кто-либо касается темы мировой войны, то в большинстве случаев упоминает Гумбинненский округ и сражения в его окрестностях.

Владимир Летягин
Гумбиннен
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Кирилъ
# 1Кирилъ
Очень богатая,интересная и красивая у города история. Жаль,что сейчас её свели к четырём годам войны и советскому периоду. Где уничтожение города гордо называют "становлением".
Сегодня, 21:11   ЦитироватьОтветить0
Владимир Летягин
# 2Владимир Летягин
Кирилъ,
извините но ВЫ невнимательно знакомитесь со статьями сайта . гусев-онлайн . есть статьи о истории гумбиннена и их уже не так мало . а в том что есть желание дать разную информацию нет ничего негативного.
Сегодня, 21:23   ЦитироватьОтветить0

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