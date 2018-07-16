/ / / О Гумбиннене в художественной литературе СССР

В русской и советской литературе Гумбиннен известен прежде всего по эпохе Первой мировой войны. Если не брать в расчёт воспоминания и записки участников событий 1914 года, которых очень много, то стоит упомянуть несколько произведений, где Гумбиннен представлен наиболее ярко.
В первую очередь хочется отметить рассказ Куприна Александра Ивановича «Потерянное сердце» о русском летчике и его пребывание в Гумбиннене в 1914 году. В свое время этот рассказ публиковался на страницах газеты «За доблестный труд».
О Гумбиннене писал и знаменитый в СССР Пикуль Валентин Саввич. Его рассказ «Зато Париж был спасён» и по сей день оказывает огромное влияние на умы историков, хотя является художественным и в большей степени вымышленным произведением.
Пожалуй наиболее интересно в литературе описал Гумбинненское сражение Сергеев-Ценский Сергей Николаевич. Сейчас Этот писатель практически забыт, но он был довольно популярен во времена СССР. В романе «Пушки заговорили» из эпопеи «Преображение России» он очень ярко и образно описал бои от Гумбинненом в 1914 году.
В своем цикле «Красное колесо» тему боёв в пруссии затронул и Солженицын Александр Исаевич. Он многое позаимствовал у предыдущего автора, однако выводы сделал совершенно иные.
Хочется отметить, что если кто-либо касается темы мировой войны, то в большинстве случаев упоминает Гумбинненский округ и сражения в его окрестностях.
Владимир Летягин