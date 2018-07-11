В целях организации летней занятости и отдыха несовершеннолетних инспекторы ПДН совместно с инспектором ОГИБДД проведены инструктажи с персоналом летних оздоровительных лагерей о правилах личной безопасности, о сохранности личного имущества подростков, о безопасности передвижения по улицам города во время посещения культурно-массовых мероприятие, и по профилактики чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.
С ребятами в игровой форме были оговорены правила поведения на дороге, на водоемах и на детских площадках.
Инспекторы ПДН и ОГИБДД провели инструктажи в летних оздоровительных лагерях
11 июля 2018, 09:51
лагерь
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