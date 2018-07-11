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Информационный сайт города Гусева

Инспекторы ПДН и ОГИБДД провели инструктажи в летних оздоровительных лагерях

11 июля 2018, 09:51
Инспекторы ПДН и ОГИБДД провели инструктажи в летних оздоровительных лагерях
В целях организации летней занятости и отдыха несовершеннолетних инспекторы ПДН совместно с инспектором ОГИБДД проведены инструктажи с персоналом летних оздоровительных лагерей о правилах личной безопасности, о сохранности личного имущества подростков, о безопасности передвижения по улицам города во время посещения культурно-массовых мероприятие, и по профилактики чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних.

С ребятами в игровой форме были оговорены правила поведения на дороге, на водоемах и на детских площадках.
лагерь
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mamochka
# 1mamochka
ИнспекторЫ
Вчера, 10:12   ЦитироватьОтветить0
житель
# 2житель
Данный инспекторский состав хоть одно преступление раскрыл или только по детским садам и школам ходят?
Вчера, 11:48   ЦитироватьОтветить2
ИнспекторЫ
# 3ИнспекторЫ
И не одно...)))))))))
Вчера, 12:09   ЦитироватьОтветить0
житель
# 4житель
Ну тогда молодцы!!!
Вчера, 15:11   ЦитироватьОтветить0
Гость Дмитрий
# 5Гость Дмитрий
Сто процентов ничего никто не раскрыл
Вчера, 17:18   ЦитироватьОтветить0
Гость Сергей
# 6Гость Сергей
А как физо сдают интересно?
Вчера, 17:21   ЦитироватьОтветить1
Гость Дмитрий
# 7Гость Дмитрий
Ничего они не раскрыли
Вчера, 17:21   ЦитироватьОтветить0
житель
# 8житель
Ну ладно налетели уже, на девчонок. Профилактика тоже дело нужное и ответственное. Если преступление не могут раскрыть то хоть профилактикой пусть занимаются !
Вчера, 17:40   ЦитироватьОтветить1
Горожанин
# 9Горожанин
В свое время инспекторов детской комнаты ругали за раскрытие преступлений.
Вчера, 20:27   ЦитироватьОтветить1
ЕвГен
# 10ЕвГен
Гость Сергей,
Тот же вопрос,кстати, задать хотел!
Сегодня, 11:48   ЦитироватьОтветить0
Гусев
# 11Гусев
Видимо физо сейчас в полиции не сдают и так "красивые".
Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить0
Я
# 12Я
Какое ваше свинячье дело, как они сдают физо.
Сегодня, 16:07   ЦитироватьОтветить0

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