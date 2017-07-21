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На территории округа полицейские проводят профилактическую акцию «Безопасные каникулы»

21 июль 2017, 18:26
На территории округа полицейские проводят профилактическую акцию «Безопасные каникулы»
Инспекторы по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» проводят на территории муниципалитета профилактическую акцию «Безопасные каникулы». Её цель - сделать летний отдых юных жителей района максимально полезным и безопасным.

Полицейские инструктируют персонал летних оздоровительных лагерей, напоминая о правилах сохранности имущества подростков, о безопасности передвижения по улицам города во время посещения культурно-массовых мероприятий.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Теги: полиция
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