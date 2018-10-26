Сотрудники ПДН провели лекции в целях профилактики преступности несовершеннолетних

26 октября 2018, 14:11

В целях профилактики групповой преступности несовершеннолетних, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных деяний, выявления и разобщения групп несовершеннолетних, а также переориентации их активных участников в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Группа» инспекторами ПДН МО МВД России «Гусевский» в учебных заведения проведены лекции, разъясняющие обучающимся последствия и виды ответственности за противоправные деяния.



Также в рамках данной операции в ходе рейдовых мероприятий были выявлены несовершеннолетние употребляющие алкогольные напитки, и потребляющие наркотические средства без назначения врача.

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