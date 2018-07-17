/ / / О первых крупных и долговременных поселениях на территории Гусевского городского округа

17 июля 2018, 15:34

Первые люди на территории города Гусева вероятнее всего появились еще во времена каменного века. Однако, если брать в расчёт выводы археологов, то первое долговременное поселение возникло здесь в первом тысячелетии нашей эры на юго-восточной окраине города.Скорее всего жители этого поселения принадлежали племенам ятвягов или судавов. Что это были за люди сказать сложно, неясно даже были ли они индоевропейцами.Более серьёзное поселение на территории города Гусева возникло примерно в четвертом веке нашей эры у ручья Нерпа. Это было крупное поселение без каких-либо укреплений и со смешанным прусско-ятвяжским населением. Оно было уничтожено тевтонским орденом в ходе завоевания прусской земли «Надровия» в конце 13 века.Из хроник Ордена можно сделать выводы, что население носило название Отолихия или Отолиш, хотя по этому поводу есть сомнения. Рядом в нынешнем посёлке Фурманово существовало ещё одно укрепленное поселение с прусским гарнизоном, которое тоже было уничтожено. К какому из двух поселений относилось это название непонятно.В Литовской научной литературе утверждается, что первоначально поселение на территории нашего города называлось Гейб-Гамб-Гумбин. Но других источников подтверждающих это найти не удалось.Как бы то ни было, крестоносцы уничтожили несколько прусских и ятвяжских поселений на территории Гусевского городского округа, но закрепить ее за собой так и не смогли. Граница Тевтонского ордена прошла западнее по линии поселений Рагнит, Георгенбург, Инстербург, Гердауэн и далее на юг.Попытки построить деревянные укрепления результатов не давали. Долгое время территория восточной части Калининградской области была ареной войн между Орденом и Литвой. Было даже ликвидировано созданное для управления приграничными землями комтурство Инстербург. Территория Гусевского городского округа использовалась как тренировочный полигон для обкатки молодых воинов для войн с Польшей и Литвой и для проведения своеобразных военных сафари для тех, кто был способен платить за такие развлечения.Походами на Литву на нашей территории отметились герцог Австрии Альбрехт третий и граф Генрих Дерби Болинброк.Есть упоминания о деревни на реке Бисса в восьмидесятые годы 14-го века, которая вероятнее всего в последующем и стала Гумбинненом.Хотя Орден и считал этот край своим, но они его не осваивали и не развивали. Церкви и укрепления здесь не строились и по всей видимости, налоги тоже не собирались. Только в 1422 году по мирному договору Польша и Литва признали спорные территории восточного района нашей области владением Ордена.Наверное единственное значимое строение, которое рыцари успели здесь возвести это кирха, в нынешнем посёлке Маяковское в 1510 году. Однако возможно, что службы в ней священнослужителями так и не проводились, так как в 1525 году орден Святой девы Марии закончил свою деятельность на территории Пруссии.