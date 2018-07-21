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Фриц-Рихард Шаудин — великий немецкий микробиолог

21 июля 2018, 14:22
В 1871 году в поселении Розенингкен, сейчас это посёлок Резниково в Озерском районе, родился великий немецкий микробиолог Фриц-Рихард Шаудин.

Сначала Шаудин обучался в гимназии Инстербурга. После он продолжил обучение в гумбинненском фридрихшулене, куда поступил в 1885 году и успешно закончил в 1889 году. Затем Шаудин закончил Берлинский институт имени Гумбольта, где он учился на факультете зоологии.

После окончания обучения Шаудин остался работать в институте Берлина, где занялся изучением простейших организмов. Основное его научное достижение — это открытие в 1905 году возбудителя сифилиса Бледной спирохеты. Также он занимался борьбой с амебной дизентирией, холерой и другими заболеваниями, за что был награжден орденом австро-венгерской империи.

Фриц-Рихард Шаудин был избран почетным членом Петербургской академии наук за исследование острова Шпицбергенна в ледовитом океане. Тогда эта территория входила в состав России. Сейчас этот остров в совместном владении России и Норвегии.

Умер Фриц-Рихард Шаудин в 1906 году от того, что случайно заразился малярией вовремя работы над тропическими болезнями в институте Гамбурга.

В Германии в его честь была учреждена медаль за заслуги в области паразитологии. В этой научной дисциплине он считался одним из ведущих учёных в истории.

Владимир Летягин
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