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Информационный сайт города Гусева

Экс-глава администрации Ладушкина устроился в администрацию Гусева

16 июля 2018, 14:00
Экс-глава администрации Ладушкина устроился в администрацию Гусева
Экс-глава администрации Ладушкина Алексей Родин возглавил управление экономического и перспективного развития администрации Гусевского городского округа. В настоящее время он руководит управлением в статусе исполняющего обязанности начальника, сообщается на сайте Rugrad.eu.

И. о. начальника управления по организации деятельности аппарата администрации стал бывший руководитель гусевского МФЦ Ростислав Матвеев.

В декабре прошлого года в совете депутатов Ладушкина заявили, что глава администрации Алексей Родин отправлен в отставку по собственному желанию. Сам Родин заявил, что не писал такого заявления и обратился в прокуратуру, обвинив председателя совета депутатов, главу Ладушкина Юрия Хонина в подлоге.

В январе 2018 года прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия Юрия Хонина в связи с утратой доверия за незаконную предпринимательскую деятельность. В феврале суд посчитал незаконным решение об отставке Родина, и он был восстановлен в должности. Позднее глава администрации и председатель совета депутатов Ладушкина ушли в отставку. В июне стало известно, что в отношении Юрия Хонина возбуждено уголовное дело за незаконное увольнение Родина.

До того как стать главной администрации Ладушкина Алексей Родин возглавлял Знаменское территориальное управление администрации Гвардейского городского округа. Родин пытался избраться в совет Балтийского муниципального района в мае 2015 года от «Единой России», но уступил в одномандатном округе.
Админстрация Гусевского района
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