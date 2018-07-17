На прошлой неделе для участников второй летней школы НИУ ВШЭ — GS Group из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга и Самары была проведена обзорная велоэкскурсия по городу Гусеву. Специалист отдела потребительского рынка, предпринимательства и туризма администрации Гусевского городского округа рассказала ребятам интересные исторические факты о нашем городе, а также о перспективах его развития. Кроме этого, ребята посетили Грэсовский лес, где следуя по маршруту экотропы, смогли насладиться природой.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, во время экскурсии по лесу, которую провела Оксана Гриб, ребята заметили опрокинутую вандалами беседку и поспешили тут же исправить этот возмутительный факт, за что им отдельное спасибо.
После увлекательных прогулок студенты летней школы отметили, что Гусев очень уютный и современный малый город, который стремительно развивается, и они бы с удовольствием сюда вернулись.
Администрация МО «Гусевский городской округ» благодарит предпринимателя из, который любезно предоставил велосипеды для экскурсии.
Городская администрация организовала для участников летней школы НИУ ВШЭ – GS Group велоэкскурсию
17 июля 2018, 12:09
Админстрация Гусевского района экскурсия Технополис GS
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