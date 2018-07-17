В реке Нерпа в городе Гусеве погибло всё живое. Об этом рассказывает Андрей Иванчатенко в своём видеоблоге. На видео видно, что вода в реке чёрная и рыба плавает вверх брюхом. Со слов автора, от самой реки исходит жуткий запах.
Присутствие загрязнения также хорошо видно и по растительности на реке. Та часть которая находится под водой вся почернела.
Подобная ситуация уже была в 2013 году. Тогда тоже погибло много рыбы.
Видеоблогер рассказывает, что вероятнее всего дала течь канализация, проведённая несколько лет назад к городку GS.
Автор выражает надежду, что причину загрязнения реки в скором времени устранят и предлагает «Технополису GS» взять шефство над этой территорией, организовав там зону отдыха.
Из-за слива нечистот в реке Нерпа погибла рыба
17 июля 2018, 22:58Нерпа экология
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