В рамках программы конкретных дел в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» выполнены мероприятия по ремонту уличного освещения. Об этом сообщается на сайте «Активный гражданин».
Так в начале июля 2018 года подрядная организация ООО «АЛАН-Парт» завершила ремонт светильников в 5 поселках округа: Фурманово (ул. Центральная от д. № 37 до д. № 49), Северный (от д. № 55 до д. № 46), Липово (ул. Колхозная от д. № 28 до д. № 29), Первомайское (от пересечения ул. Центральной до д. № 14), Маяковское (от д. № 54 до д. № 60). Также выполнена установка новых опор освещения со светодиодными светильниками в городе Гусеве по ул. Вокзальной.
Бюджет проекта составил 1 190 417 рублей.
В рамках программы конкретных дел в Гусевском округе выполнены мероприятия по ремонту уличного освещения
18 июля 2018, 10:23
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