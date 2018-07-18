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Информационный сайт города Гусева

В рамках программы конкретных дел в Гусевском округе выполнены мероприятия по ремонту уличного освещения

18 июля 2018, 10:23
В рамках программы конкретных дел в Гусевском округе выполнены мероприятия по ремонту уличного освещения
В рамках программы конкретных дел в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» выполнены мероприятия по ремонту уличного освещения. Об этом сообщается на сайте «Активный гражданин».

Так в начале июля 2018 года подрядная организация ООО «АЛАН-Парт» завершила ремонт светильников в 5 поселках округа: Фурманово (ул. Центральная от д. № 37 до д. № 49), Северный (от д. № 55 до д. № 46), Липово (ул. Колхозная от д. № 28 до д. № 29), Первомайское (от пересечения ул. Центральной до д. № 14), Маяковское (от д. № 54 до д. № 60). Также выполнена установка новых опор освещения со светодиодными светильниками в городе Гусеве по ул. Вокзальной.

Бюджет проекта составил 1 190 417 рублей.
уличное освещение программа конкретных дел
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Гость гость
# 1Гость гость
Отремонтировали, установили, всё это хорошо.
А когда дойдёт очередь до улиц Гусева, на которых вообще нет ни освещения ни нормальных дорог?
Сегодня, 12:55   ЦитироватьОтветить0
Гость Водитель
# 2Гость Водитель
Доброго дня всем!
В контексте данной "статейки" фельетона наверное специально сказано В 5 ПОСЕЛКАХ, на самом то деле 5 улицах и то не полностью, в п. Липово например от д.28 до д. 29 это целых 40 метров улицы длиной порядка 400м. озарили "ярчайшим" светом! Ну по остальным поселкам я думая но верное тоже самое, не знаю не могу утверждать. Но как это трактуется "Так в начале июля 2018 года подрядная организация ООО «АЛАН-Парт» завершила ремонт светильников в 5 поселках округа:" - это текущий ремонт, который проводится по умолчанию!
Ну как то так!
Сегодня, 13:43   ЦитироватьОтветить0

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