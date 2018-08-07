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В пяти поселках округа завершена установка светодиодных светильников

7 августа 2018, 16:20
В пяти поселках округа завершена установка светодиодных светильников
В Гусевском городском округе продолжается реализация Программы конкретных дел.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в рамках муниципального контракта в округе было установлено 53 светодиодных светильника и 28 опор освещения на общую сумму свыше 1 190 400 рублей, из которых более 915 700 рублей — средства областного бюджета и более 274 700 рублей — средства местного бюджета.

Так в начале июля 2018 года подрядная организация ООО «АЛАН-Парт» завершила установку светильников в 5 поселках округа: Фурманово (ул. Центральная от д. № 37 до д. № 49), Северный (от д. № 55 до д. № 46), Липово (ул. Колхозная от д. № 28 до д. № 29), Первомайское (от пересечения ул. Центральной до д. № 14), Маяковское (от д. № 54 до д. № 60). Также новое освещение появилось в городе Гусеве по ул. Вокзальной.
программа конкретных дел
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Гость Гость
# 1Гость Гость
В Гусеве на некоторых улицах нет не только нового, но и старого освещения никогда не было.
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