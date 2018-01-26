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Здание бывшего офицерского казино планируют отремонтировать к концу этого года

26 январь 2018, 20:25
Здание бывшего офицерского казино планируют отремонтировать к концу этого года
На сайте единой информационной системы в сфере закупок размещен тендер на выполнение работ по ремонту объекта культурного наследия регионального значения «Здание офицерского казино, конец XIX века».

Начальная и максимальная цена контракта работ оценивается в 26 050 200 рублей. Заявки участников будут рассмотрены 22 февраля. Ремонтные работы должны будут начаться в течение 3 дней с даты подписания контракта. Срок выполнения работ не позднее 30 ноября 2018 года.

Напомним, что указ о выделении средств на ремонт здания подписал Владимир Владимирович Путин в декабре прошлого года. Данное здание будет приспособлено под нужны Детско-юношеского центра. Здесь под одной крышей объединятся талантливые и творческие ребята. На втором этаже здания будут проходить занятия по различным секциям: робототехника, 3D-моделирование, занятия на фрезерном станке ЧПУ, лазерная презентация и нейропилотирование.
Теги: госзакупки ремонт ДЮЦ
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