На дорогах Калининградской области устанавливают комплексы весогабаритного контроля

26 июля 2018, 18:02

Как сообщили в региональном министерстве развития инфраструктуры, на областных дорогах монтируют девять автоматических пунктов весогабаритного контроля.



Рамки фиксации нарушений весовых параметров и габаритов устанавливают на дорогах: Балтийск, Ижевское-Светлый, Чкаловск-Люблино-Взморье, Зеленоградск — Приморск через Светлогорск, Долгоруково, Полесск — Большаково Советск — Гусев, Добровольск — Кутузово — Нестеров — Чистые Пруды и на трассе Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман.



Как рассказал заместитель директора управления дорожного хозяйства Дмитрий Анисимов, один проезд грузового автомобиля с перегрузом в 50 тонн приравнивается к 20 тыс. проездов легкового авто. Разрушающее воздействие на дорогу в таком случае увеличивается в пять раз.



«На автодороге Калининград-Балтийск завершается установка одного из первых пунктов весогабаритного контроля. После идет отладка систем, пункт будет работать в тестовом режиме. Потом постепенно будут вводиться остальные восемь. Согласно контракту, подрядчики должны до 1 декабря передать нам полностью работающие системы, которые начнут фиксировать нарушения», — подчеркнул Дмитрий Анисимов.



Как отметила министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова, в регионе ведется широкомасштабное строительство и остро стоит вопрос сохранения дорожной инфраструктуры.



«Два года назад была построена рамка автоматического весогабаритного контроля на дороге Родники-Курган. На федеральных трассах работают стационарные пункты контроля, на областных — передвижные. Но этого оказалось недостаточно, и была разработана система комплексного контроля и мониторинга автомобильных дорог, которая включает строительство 18 пунктов весогабаритного контроля и 35 метеостанций», — сообщила руководитель ведомства.



К концу года на областных дорогах будут функционировать в общей сложности десять пунктов автоматического весогабаритного контроля, принцип работы которых такой же, как фотофиксация нарушений для легковых автомобилей.

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