/ / / В регионе до сих пор не ввели в эксплуатацию новые рамки весогабаритного контроля

«Много вопросов со стороны ГИБДД было», — объяснил чиновник задержку. Он также отметил, что процедура согласования близится к финалу и штрафовать водителей должны начать со следующей недели.
Губернатор Антон Алиханов попросил не затягивать процесс и побыстрее начать выписывать штрафы нарушителям. «Хватит уже кота тянуть за хвост», — сказал глава региона.
Напомним, что рамки с зимы этого года работали в тестовом режиме, предполагалось, что они введены в эксплуатацию 1 марта. Затем срок перенесли на 18 марта.
Места работы автоматических пунктов весогабаритного контроля:
- автомобильная дорога «Калининград — Балтийск»;
- автомобильная дорога «Ижевское — Светлый»;
- автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье»;
- автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск»;
- автомобильная дорога «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман»;
- автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково»;
- автомобильная дорога «Полесск — Большаково»;
- автомобильная дорога «Советск — Гусев»;
- автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»
- автомобильная дорога «Родники — Курган».