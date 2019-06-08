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В регионе до сих пор не ввели в эксплуатацию новые рамки весогабаритного контроля

8 июня 2019, 13:33
В регионе до сих пор не ввели в эксплуатацию новые рамки весогабаритного контроля
В регионе до сих пор не ввели в эксплуатацию новые рамки весогабаритного контроля, которые должны были заработать еще 18 марта. Об этом в понедельник во время оперативного совещания в областном правительстве сообщил вице-премьер Александр Рольбинов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Много вопросов со стороны ГИБДД было», — объяснил чиновник задержку. Он также отметил, что процедура согласования близится к финалу и штрафовать водителей должны начать со следующей недели.

Губернатор Антон Алиханов попросил не затягивать процесс и побыстрее начать выписывать штрафы нарушителям. «Хватит уже кота тянуть за хвост», — сказал глава региона.

Напомним, что рамки с зимы этого года работали в тестовом режиме, предполагалось, что они введены в эксплуатацию 1 марта. Затем срок перенесли на 18 марта.

Места работы автоматических пунктов весогабаритного контроля:

  • автомобильная дорога «Калининград — Балтийск»;
  • автомобильная дорога «Ижевское — Светлый»;
  • автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье»;
  • автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск»;
  • автомобильная дорога «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман»;
  • автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково»;
  • автомобильная дорога «Полесск — Большаково»;
  • автомобильная дорога «Советск — Гусев»;
  • автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»
  • автомобильная дорога «Родники — Курган».
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