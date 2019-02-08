/ / / С 1 марта в регионе заработает десять постов весогабаритного контроля

Всего в регионе введено в эксплуатацию десять таких объектов. Они расположены на трассах, где фиксируется наибольший поток большегрузного транспорта.
Система автоматизированного весогабаритного контроля имеет ряд преимуществ: позволяет осуществлять стопроцентный контроль всего потока автотранспорта без снижения скоростного режима, исключает влияние «человеческого фактора» и делает контроль максимально объективным. Современное оборудование позволяет оценивать весовые и габаритные параметры транспортного средства в движении без его остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах. Кроме того, зафиксированное нарушение оперативно выводится на информационное табло, расположенное рядом с пунктом контроля.
«Сокращение движения с нарушениями весовых и габаритных параметров повысит безопасность движения, увеличит срок службы автодорог и создаст равные условия для предпринимателей. Перед началом тестовой эксплуатации перевозчики сами проверили корректность работы оборудования, — отметил Александр Рольбинов. — В последние годы колоссальные средства вкладываются в дорожный ремонт. Только за два прошедших года отремонтировано порядка 250 километров. Нужно сохранять дороги в таком же нормативном состоянии».
Пилотный пункт автоматического весогабаритного контроля был построен на автомобильной дороге «Родники-Курган» в конце 2016 года. В марте 2017 года объект запущен в режиме выставления административных правонарушений. В результате количество нарушителей на данном участке снизилось в 15 раз.
Согласно майскому указу Президента Российской Федерации поставлены большие задачи по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние. Так, до 2024 года в Калининградской области будет отремонтировано порядка 850 км областных и 48 км местных дорог.
Места установки автоматических пунктов весогабаритного контроля:
- автомобильная дорога «Калининград — Балтийск» км 44+200;
- автомобильная дорога «Ижевское — Светлый» км 0+100;
- автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье» км 9+600;
- автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск» км 23+400;
- автомобильная дорога «КЗОГДН» км 4+900;
- автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково» км 11+900;
- автомобильная дорога «Полесск — Большаково» км 36+160;
- автомобильная дорога «Советск — Гусев» км 44+800;
- автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»
- автомобильная дорога «Родники — Курган».