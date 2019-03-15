Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / На областных дорогах начинают работу рамки весогабаритного контроля
Информационный сайт города Гусева

На областных дорогах начинают работу рамки весогабаритного контроля

15 марта 2019, 13:44
На областных дорогах начинают работу рамки весогабаритного контроля
Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, завершается работа рамок автоматического весогабаритного контроля в тестовом режиме.

С 18 марта при превышении установленных параметров будут выставляться штрафы

Современное оборудование системы автоматизированного весогабаритного контроля позволяет делает контроль максимально объективным и позволяет оценивать весовые и габаритные параметры транспортного средства в движении без его остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах.

«С 18 марта все десять рамок начинают работать в штатном режиме. Это означает, что превышение весовых нагрузок и габаритов будет фиксироваться и накладываться штраф. Извещение о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству и обязательны для выполнения всеми автоперевозчиками. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель установки этих рамок — не сбор штрафов, а сохранение областных дорог»[i][/i], — сообщил заместитель директора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.

В 2017 году на автодороге «Родники-Курган» начал работу первый автоматический пункт весогабаритного контроля в регионе. В результате количество нарушителей на данном участке снизилось в 15 раз.

За два года в Калининградской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано порядка 250 км автомобильных дорог. В 2019 году регион вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году планируется привести в нормативное состояние около 850 км областных и 48 км местных дорог.

Места работы автоматических пунктов весогабаритного контроля:

  1. автомобильная дорога «Калининград — Балтийск»;
  2. автомобильная дорога «Ижевское — Светлый»;
  3. автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье»;
  4. автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск»;
  5. автомобильная дорога «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман»;
  6. автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково»;
  7. автомобильная дорога «Полесск — Большаково»;
  8. автомобильная дорога «Советск — Гусев»;
  9. автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»;
  10. автомобильная дорога «Родники — Курган».
51 просмотр
0
Цветочки от солнышка Цветочки от солнышка
Другие новости по теме
С 1 марта в регионе заработает десять постов весогабаритного контроля
С 1 марта в регионе заработает десять постов весогабаритного контроля
На дорогах Калининградской области устанавливают комплексы весогабаритного контроля
На дорогах Калининградской области устанавливают комплексы весогабаритного контроля
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Новые рамки весогабаритного контроля на 90 % показывают неправильные результаты
Новые рамки весогабаритного контроля на 90 % показывают неправильные результаты

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»