/ / / На областных дорогах начинают работу рамки весогабаритного контроля

С 18 марта при превышении установленных параметров будут выставляться штрафы
Современное оборудование системы автоматизированного весогабаритного контроля позволяет делает контроль максимально объективным и позволяет оценивать весовые и габаритные параметры транспортного средства в движении без его остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах.
«С 18 марта все десять рамок начинают работать в штатном режиме. Это означает, что превышение весовых нагрузок и габаритов будет фиксироваться и накладываться штраф. Извещение о штрафе нарушители будут получать таким же образом, как и за нарушение скорости. Весогабаритные параметры устанавливаются согласно федеральному законодательству и обязательны для выполнения всеми автоперевозчиками. Еще раз хочу подчеркнуть, что главная цель установки этих рамок — не сбор штрафов, а сохранение областных дорог»[i][/i], — сообщил заместитель директора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.
В 2017 году на автодороге «Родники-Курган» начал работу первый автоматический пункт весогабаритного контроля в регионе. В результате количество нарушителей на данном участке снизилось в 15 раз.
За два года в Калининградской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано порядка 250 км автомобильных дорог. В 2019 году регион вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году планируется привести в нормативное состояние около 850 км областных и 48 км местных дорог.
Места работы автоматических пунктов весогабаритного контроля:
- автомобильная дорога «Калининград — Балтийск»;
- автомобильная дорога «Ижевское — Светлый»;
- автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье»;
- автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск»;
- автомобильная дорога «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман»;
- автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково»;
- автомобильная дорога «Полесск — Большаково»;
- автомобильная дорога «Советск — Гусев»;
- автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»;
- автомобильная дорога «Родники — Курган».