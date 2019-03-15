/ / / На областных дорогах начинают работу рамки весогабаритного контроля

15 марта 2019, 13:44

автомобильная дорога «Калининград — Балтийск»;

автомобильная дорога «Ижевское — Светлый»;

автомобильная дорога «Чкаловск — Люблино — Взморье»;

автомобильная дорога «Зеленоградск — Приморск через Светлогорск»;

автомобильная дорога «Калининград (от Борисово) — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман»;

автомобильная дорога «Калининград — Долгоруково»;

автомобильная дорога «Полесск — Большаково»;

автомобильная дорога «Советск — Гусев»;

автомобильная дорога «Добровольск — Кутузово» — Нестеров — Чистые»;

автомобильная дорога «Родники — Курган».



Как сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области, завершается работа рамок автоматического весогабаритного контроля в тестовом режиме.С 18 марта при превышении установленных параметров будут выставляться штрафыСовременное оборудование системы автоматизированного весогабаритного контроля позволяет делает контроль максимально объективным и позволяет оценивать весовые и габаритные параметры транспортного средства в движении без его остановки, что снижает вероятность образования заторов на трассах.[i][/i], — сообщил заместитель директора управления дорожного хозяйства Калининградской области Дмитрий Анисимов.В 2017 году на автодороге «Родники-Курган» начал работу первый автоматический пункт весогабаритного контроля в регионе. В результате количество нарушителей на данном участке снизилось в 15 раз.За два года в Калининградской области по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано порядка 250 км автомобильных дорог. В 2019 году регион вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К 2024 году планируется привести в нормативное состояние около 850 км областных и 48 км местных дорог.Места работы автоматических пунктов весогабаритного контроля: