28 августа в этом году Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву, имя которого носит наш славный город, исполнилось бы 100 лет.
К сожалению уроженцу города Липецка, заместителю командира 2-го стрелкового батальона 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии, 28-й армии, 3-го Белорусского фронта капитану Сергею Гусеву не суждено было встретить победную весну 1945 года. 19 нваря 1945 года, в бою за опорный пункт Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка), он поднял в атаку бойцов 6-й роты и был смертельно ранен. Ему тогда не было и 27 лет.
В память о герое в конце в августа в нашем городе пройдут торжественные мероприятия. В рамках подготовки к ним, руководство администрации Гусевского городского округа и общественная организация «Союз добровольцев России», которая реализуют в регионе стрит-арт-проект «Целый мир помнит их в лицо», хотят нарисовать граффити с изображением Сергея Ивановича Гусева на одном из фасадов в городе.
Для обсуждения с жителями округа предлагается три места, где могло бы быть размещено граффити: пр-т Ленина, 50, ул. Ульяновых, 10 и ул. Зои Космодемьянской.
Обсуждение продлиться до 30 июля. Высказывайте свои пожелания под записями газеты «За доблестный труд» ВКонтакте и Одноклассниках.
Городская администрация предлагает выбрать место для стрит-арта с С.И. Гусевым
27 июля 2018, 11:40
стрит-арт
453 просмотра | 12 комментариев
Другие новости по теме