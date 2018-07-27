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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация предлагает выбрать место для стрит-арта с С.И. Гусевым

27 июля 2018, 11:40
Городская администрация предлагает выбрать место для стрит-арта с С.И. Гусевым
28 августа в этом году Герою Советского Союза Сергею Ивановичу Гусеву, имя которого носит наш славный город, исполнилось бы 100 лет.

К сожалению уроженцу города Липецка, заместителю командира 2-го стрелкового батальона 664-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии, 28-й армии, 3-го Белорусского фронта капитану Сергею Гусеву не суждено было встретить победную весну 1945 года. 19 нваря 1945 года, в бою за опорный пункт Гросс-Байтчен (ныне Подгоровка), он поднял в атаку бойцов 6-й роты и был смертельно ранен. Ему тогда не было и 27 лет.

В память о герое в конце в августа в нашем городе пройдут торжественные мероприятия. В рамках подготовки к ним, руководство администрации Гусевского городского округа и общественная организация «Союз добровольцев России», которая реализуют в регионе стрит-арт-проект «Целый мир помнит их в лицо», хотят нарисовать граффити с изображением Сергея Ивановича Гусева на одном из фасадов в городе.

Для обсуждения с жителями округа предлагается три места, где могло бы быть размещено граффити: пр-т Ленина, 50, ул. Ульяновых, 10 и ул. Зои Космодемьянской.

Обсуждение продлиться до 30 июля. Высказывайте свои пожелания под записями газеты «За доблестный труд» ВКонтакте и Одноклассниках.
стрит-арт
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Житель
# 1Житель
Лучше на Ленина 50. Заодно фасад отремонтируете. у нас отремонтировать денег нет .
Сегодня, 11:52   ЦитироватьОтветить3
Налогоплательщик
# 2Налогоплательщик
Да..да.. Да! Согласен с Вами! Ленина 50! И пусть забубенят такой большой стритартищщще, чтоб и 46-й дом захватило... Житель,
Сегодня, 12:07   ЦитироватьОтветить2
Житель дома
# 3Житель дома
А у жильцов этих домов спросили нужно ли им это?
Сегодня, 12:31   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 4Житель
На администрации самое то...детей мимо в школу много ходит,кадеты.может хоть историей заинтересуются...да и вандалы врят ли туда полезут...а то любят дети наши балончиками баловаться...
Сегодня, 12:46   ЦитироватьОтветить1
Гость Пупкин
# 5Гость Пупкин
На администрации пусть Путина нарисуют
Сегодня, 12:55   ЦитироватьОтветить1
Гость Ольга
# 6Гость Ольга
улица Зои Космодемьянской
Сегодня, 13:40   ЦитироватьОтветить0
житель Гусева
# 7житель Гусева
Ул. Московская, №5, за "Орбитой" - лучшее место!
Сегодня, 13:50   ЦитироватьОтветить0
стилист
# 8стилист
Конечно лучше на проспекте Ленина 50,рядом в гармонии с аллеей (так сказать в теме).Когда гусевцы и приезжие будут идти к памятнику, то и проходя мимо портрета всегда будут чтить память герою нашего города Гусеву.
Сегодня, 15:12   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 9Зритель
Да не дай Бог, чтоб на Зое.. Это тихий ужас будет..
Делайте на Ленина. Хоть в глаза не так бросаться будет. Да и правда, там ещё хоть в тему с аллеей будет.
Сегодня, 15:26   ЦитироватьОтветить0
Стефаныч
# 10Стефаныч
Идея хорошая и надо действительно найти достойное место этому в городе.Но пока ни одно из предложенных в выше комментариев не подходит абсолютно.
Сегодня, 16:46   ЦитироватьОтветить0
Стефаныч
# 11Стефаныч
Цитата: Стефаныч
Идея хорошая и надо действительно найти достойное место этому в городе.Но пока ни одно из предложенных в выше комментариях не подходит абсолютно.
Сегодня, 16:47   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 12Гость.
Не занимайтесь ху@ней. Кругом война, война, война. Когда мы в мире будем жить?
Сегодня, 17:18   ЦитироватьОтветить0

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