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Информационный сайт города Гусева

Граффити с изображением С.И. Гусева нарисуют на проспекте Ленина, 50

30 июля 2018, 10:59
Граффити с изображением С.И. Гусева нарисуют на проспекте Ленина, 50
Сегодня завершилось голосование среди жителей Гусевского городского округа, которое проводилось в социальных сетях, по выбору места для граффити-портрета Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, которому 28 августа исполнилось бы 100 лет. Об этом пишет «За доблестный труд».

Большинство Гусевцев, принявших участие в голосовании, высказались за фасад здания пр-т Ленина, 50. На втором месте фасад дома на улице. З. Космодемьянской, а на третьем — ул. Ульяновых, 10. Также жители предлагали и другие варианты размещения граффити.

Сейчас строители уже монтируют леса, чтобы начать ремонт торца здания на пр-те Ленина, 50, где будет нанесено графити.
стрит-арт
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Зритель
# 1Зритель
Оперативненько леса ставить начали))) Не успели и проголосовать!)
Ну хоть на этом доме..
Сегодня, 12:18   ЦитироватьОтветить5
Житель
# 2Житель
А ведь большая часть населения голосовала за здание на ул. З. Космодемьянской!!!!!!!!
Сегодня, 16:12   ЦитироватьОтветить0
Ника
# 3Ника
Стена этого здания "напрашивалась"давно! Вид был непотребный. Всё правильно решили, всё в тему.
Сегодня, 17:21   ЦитироватьОтветить2
Гость Андрей
# 4Гость Андрей
Очень правильное решение. Центральная улица города, рядом очень символичная Аллея Слава. Да и стена хороша видна проезжающим и проходящим мимо людям.
Сегодня, 18:26   ЦитироватьОтветить1

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