Сегодня завершилось голосование среди жителей Гусевского городского округа, которое проводилось в социальных сетях, по выбору места для граффити-портрета Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, которому 28 августа исполнилось бы 100 лет. Об этом пишет «За доблестный труд».
Большинство Гусевцев, принявших участие в голосовании, высказались за фасад здания пр-т Ленина, 50. На втором месте фасад дома на улице. З. Космодемьянской, а на третьем — ул. Ульяновых, 10. Также жители предлагали и другие варианты размещения граффити.
Сейчас строители уже монтируют леса, чтобы начать ремонт торца здания на пр-те Ленина, 50, где будет нанесено графити.
Граффити с изображением С.И. Гусева нарисуют на проспекте Ленина, 50
30 июля 2018, 10:59
стрит-арт
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