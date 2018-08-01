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Информационный сайт города Гусева

Евгений Михайлов занялся стратегией в калининградском «Водоканале»

1 августа 2018, 14:05
Евгений Михайлов занялся стратегией в калининградском «Водоканале»
Экс-глава администрации Гусевского городского округа перешел на работу в муниципальное предприятие «Водоканал» областного центра. Он занял пост заместителя директора по стратегии и перспективному развитию, сообщается на сайте Rugrad.eu.

В апреле этого года Евгений Михайлов ушел в досрочную отставку по собственному желанию с поста главы администрации Гусева.
Евгений Михайлов
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житель
# 1житель
А простым рабочим в Гусевский водоканал ????
Сегодня, 15:33   ЦитироватьОтветить1
тоже житель
# 2тоже житель
житель,
а в Гусевский водоканал его не берет директор.............хотя он его же сам и поставил.............. вот так вот...........
Сегодня, 16:04   ЦитироватьОтветить0
Роландас
# 3Роландас
Эх Жека Жека, картавый ты наш друг! Не сдавал бы Колю, взяли бы тебя с собой на какую-нибудь нормальную должность)
Сегодня, 16:08   ЦитироватьОтветить0

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