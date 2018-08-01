Экс-глава администрации Гусевского городского округа перешел на работу в муниципальное предприятие «Водоканал» областного центра. Он занял пост заместителя директора по стратегии и перспективному развитию, сообщается на сайте Rugrad.eu.
В апреле этого года Евгений Михайлов ушел в досрочную отставку по собственному желанию с поста главы администрации Гусева.
Евгений Михайлов занялся стратегией в калининградском «Водоканале»
1 августа 2018, 14:05
Евгений Михайлов
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