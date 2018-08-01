GS Group увековечит имена тысяч русских воинов, погибших в Первую мировую войну

1 августа 2018, 14:53

Холдинг GS Group объявляет о старте масштабной историко-культурной акции «Тысячи имен», которая призвана поименно назвать и увековечить более 1000 русских воинов, отдавших жизни во время Первой мировой войны и похороненных в Калининградской области. Это единственный регион России, на территории которого шли бои Первой мировой войны. Также в планах — найти потомков павших воинов и восстановить связь поколений. Проект объединит усилия волонтеров, ученых-историков, краеведов и профильных организаций со всех концов страны.



В основу проекта легли результаты многолетней совместной работы волонтеров инновационного кластера «Технополис GS», занимающихся благоустройством воинских захоронений Первой мировой войны, краеведов и энтузиастов, которые нашли возможность установить имена воинов, покоящихся в некоторых из захоронений. К настоящему моменту уже удалось найти и увековечить имена 37 воинов. До конца 2018 года благодаря поддержке GS Group планируется определить имена еще порядка 200 человек из нескольких тысяч воинов, захороненных в братских могилах на территории Калининградской области. К участию в проекте GS Group будет привлекать исторические архивы, вузы, научно-исследовательские институты, а также зарубежные организации и волонтерские объединения. Синергия усилий позволит не только поименно назвать русских воинов, погибших в годы войны, и увековечить их имена на братских могилах, но и установить их происхождение, а впоследствии — найти потомков и дописать недостающие главы в историях семей.



«В советские и постсоветские годы многие военные кладбища были разрушены вандалами. Когда мы начали благоустраивать воинские захоронения времен Первой мировой войны, перед нами открывались печальные картины полнейшей разрухи, руин солдатских могил, в первую очередь русских. За годы работы волонтерского движения мы благоустроили 9 воинских захоронений, но не менее важно поименно назвать наших предков. Мы уверены, что акция „Тысячи имен“ внесет значимый вклад в сохранение исторического наследия нашей страны и восстановление связи поколений», — поделился Валерий Гусаров, лидер волонтерского движения «Технополиса GS», директор по качеству предприятия «Цифровые телевизионные системы» (в составе кластера).



Волонтерское движение «Технополиса GS» — крупнейшее в Калининградской области объединение волонтеров, которое занимается благоустройством воинских захоронений времен Первой мировой войны. Создано в 2013 году по инициативе GS Group. За годы работы волонтерское движение объединило более 250 человек — сотрудников «Технополиса GS», жителей Калининградской области и других регионов России, а также ближнего зарубежья. За все время волонтеры при поддержке GS Group совершили больше 90 выездов, благоустроили 9 заброшенных воинских захоронений и продолжают за ними ухаживать. Во время работ добровольцы не раз обнаруживали уникальные исторические находки: ящик с рукописным письмом, документами, газетами, банкнотами и монетами Веймарской республики, таблички с написанными по-русски именами офицеров российской армии, которые пополнили коллекцию гусевского историко-краеведческого музея. Помимо благоустройства захоронений, волонтеры занимаются увековечением памяти погибших. В сотрудничестве с российскими архивами, вузами, общественными организациями устанавливают имена воинов, похороненных на территории Калининградской области.

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