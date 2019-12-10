Определены имена 755 военнослужащих, павших в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области

«Благодаря полученным данным нам виден объем материала, которым мы владеем и на который будем опираться в дальнейшей работе. Список источников о личных данных — это отправная точка, которая даст нам возможность установить места захоронения, найти потомков русских воинов, восстановив тем самым связь между поколениями», — рассказала Екатерина Артемьева, директор департамента по стратегическим коммуникациям GS Group.

«Уже сейчас понятно, что документы, найденные в ЦГИА СПб, не содержат всю необходимую нам информацию. Поэтому мы планируем продолжить работу в других архивах Петербурга и Москвы. Но даже те данные, что у нас уже есть, — это огромный материал, и для его обработки нам не обойтись без наших студентов. Для них это будет бесценная практика, для нас — возможность приблизиться к конечной цели, а именно к созданию информационной системы о воинах, павших на территории Калининградской области. Мы уже можем предположить, что важной частью этого онлайн-ресурса будет электронная карта для ориентирования по местам захоронений», — сообщила Елена Баранова, кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского Центра социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта.