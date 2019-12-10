Определены имена 755 военнослужащих, павших в боях Первой мировой войны на территории Калининградской области

Системный анализ информации о павших в боях Первой мировой войны проходил в рамках масштабного историко-культурного проекта «Тысячи имен», который реализуется с 2018 года по инициативе GS Group. Этот проект призван определить и увековечить имена воинов Русской императорской армии, отдавших жизни во время Первой мировой войны, в также установить места их захоронения и найти потомков русских воинов.
Кропотливая работа велась в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Были внимательно изучены метрические книги, списки потерь. Результатом этого исследования стал список источников о личных данных 755 военнослужащих 1-й русской армии, погибших на территории современной Калининградской области в период Восточно-Прусской операции Первой мировой войны. Также были установлены имена 95 воинов 2-й русской армии Северо-Западного фронта, павших на территории современной Польши.
Имена 10 военнослужащих 1-й русской армии (двух подпрапорщиков и восьмерых ефрейторов и рядовых) из этого масштабного списка уже увековечены на воинском захоронении в поселке Фурмановка Нестеровского района. Там 11 ноября 2018 года силами участников волонтерского движения «Технополиса GS» была установлена мемориальная плита.
Создание списка источников о личных данных воинов — подготовительный этап программы по увековечению памяти погибших в период Первой мировой войны.
«Благодаря полученным данным нам виден объем материала, которым мы владеем и на который будем опираться в дальнейшей работе. Список источников о личных данных — это отправная точка, которая даст нам возможность установить места захоронения, найти потомков русских воинов, восстановив тем самым связь между поколениями», — рассказала Екатерина Артемьева, директор департамента по стратегическим коммуникациям GS Group.
«Уже сейчас понятно, что документы, найденные в ЦГИА СПб, не содержат всю необходимую нам информацию. Поэтому мы планируем продолжить работу в других архивах Петербурга и Москвы. Но даже те данные, что у нас уже есть, — это огромный материал, и для его обработки нам не обойтись без наших студентов. Для них это будет бесценная практика, для нас — возможность приблизиться к конечной цели, а именно к созданию информационной системы о воинах, павших на территории Калининградской области. Мы уже можем предположить, что важной частью этого онлайн-ресурса будет электронная карта для ориентирования по местам захоронений», — сообщила Елена Баранова, кандидат исторических наук, директор научно-исследовательского Центра социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта.
Напомним, что в июне текущего года GS Group и БФУ им. И. Канта подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в регионе будет реализована комплексная программа по увековечению памяти воинов, погибших в период Первой мировой войны на территории Калининградской области. Ее ключевой задачей является определение имен служащих Русской императорской армии, покоящихся в безымянных воинских захоронениях.
Волонтерское движение «Технополиса GS» было организовано в 2013 году при активной поддержке холдинга GS Group. Цель движения — сохранение исторической памяти, вовлечение максимального количества людей в изучение истории нашей страны, увековечение событий и имен Первой мировой войны. С сентября 2013 года по июль 2019 года волонтеры совершили более 120 выездов, приняли участие в благоустройстве 10 воинских захоронений Первой мировой войны и продолжают за ними ухаживать.