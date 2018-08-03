В понедельник в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» состоялось оперативное совещание под председательством врио главы Александра Китаева. Об этом рассказывает «За доблестный труд».
На совещании были рассмотрены вопросы готовности образовательных заведений к новому учебному году, ход работ по реконструкции здания бывшего малого зала гарнизонного Дома офицеров. Основным же вопросом стала подготовка муниципального образования к началу нового отопительного сезона.
По словам руководителя структурного подразделения администрации, подготовка идет полным ходом. Учреждения, которые отапливаются твердым топливом, приводят в порядок котельные, заключают договоры на поставку дров и угля.
Готовят многоквартирные дома к зиме и управляющие компании, обслуживающие жилой фонд в городе. В частности, ведется поверка приборов учета тепловой энергии, проверка запорной арматуры и труб.
Сотрудники Калининградской генерирующей компании проводят ремонтные работы на участках теплосетей в городе.
В Гусеве идёт подготовка к началу нового отопительного сезона
3 августа 2018, 14:10
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