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Информационный сайт города Гусева

Александр Китаев попросил вернуть полномочия для влияния на собственников неиспользуемых объектов

3 августа 2018, 18:07
Александр Китаев попросил вернуть полномочия для влияния на собственников неиспользуемых объектов
Временно исполняющий обязанности сити-менеджера Гусева Александр Китаев поднял вопрос о возврате полномочий для влияния на собственников неиспользуемых объектов. Об этом он заявил 3 августа 2018 года, в научно-технологическом парке БФУ им. И. Канта «Фабрика», сообщает информационное агентство «Русский Запад».

«Я бы поднял вопрос о возврате полномочий, которые были у глав местного самоуправления, — заявил Александр Китаев. — Речь о полномочиях в части понуждения собственников ко вводу в эксплуатацию неиспользуемых объектов частной собственности».

Это высказывание сделано на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области». Он прошёл в рамках спецпроекта РИА «ФедералПресс». Действующие и бывшие главы муниципалитетов высказывались о проблемах с инвестиционной привлекательностью вверенных им территорий.
Александр Китаев
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Совсем все плохо...Николай будет опечален ...
Сегодня, 18:23   ЦитироватьОтветить0
Гость Андрей
# 2Гость Андрей
Очень правильно! Полностью поддерживаю Александра Александровича! У нас в городе таких вот бесхозных объектов при наличии собственника хоть пруд пруди. Выкупят, наобещают и смотаются. Надо наказывать их за такое.
Сегодня, 19:00   ЦитироватьОтветить4
Byrgy
# 3Byrgy
Если это намёк на территорию бывшей комендантской роты. то наврядли. Зубы обломает об того собственника.
Сегодня, 19:13   ЦитироватьОтветить2
Гость Леха
# 4Гость Леха
Давно пора, повыкупали здания и земли и на этом всё. Кинотеатр так вообще позорище в центре города в нем можно филимы ужасов снимать. За зданием вонища,нужду справляют и это центр города,гнать в шею таких собственнтков и отбирать к черту раз такое дело.туристы гуляют и такой видон творится.
Сегодня, 21:42   ЦитироватьОтветить4

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