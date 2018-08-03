Временно исполняющий обязанности сити-менеджера Гусева Александр Китаев поднял вопрос о возврате полномочий для влияния на собственников неиспользуемых объектов. Об этом он заявил 3 августа 2018 года, в научно-технологическом парке БФУ им. И. Канта «Фабрика», сообщает информационное агентство «Русский Запад».
«Я бы поднял вопрос о возврате полномочий, которые были у глав местного самоуправления, — заявил Александр Китаев. — Речь о полномочиях в части понуждения собственников ко вводу в эксплуатацию неиспользуемых объектов частной собственности».
Это высказывание сделано на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области». Он прошёл в рамках спецпроекта РИА «ФедералПресс». Действующие и бывшие главы муниципалитетов высказывались о проблемах с инвестиционной привлекательностью вверенных им территорий.
Александр Китаев попросил вернуть полномочия для влияния на собственников неиспользуемых объектов
3 августа 2018, 18:07
Александр Китаев
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