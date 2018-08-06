/ / / Власти муниципалитетов признались в отсутствии рычагов давления на владельцев недостроев и заброшенных земель

Власти сегодня не имеют рычагов давления на владельцев недостроев, заброшенных зданий и земель. Об этом говорили главы муниципальных образований региона на круглом столе «Инвестиционное развитие муниципалитетов Калининградской области», рассказывает Rugrad.eu.
«У нас в центре города стоит кинотеатр, который выкупили 15 лет назад, он ветшает. В центре города 3000 кв. метров неиспользуемых. Я уже в ручном режиме стараюсь приводить к собственнику арендаторов. А он говорит: «Всё нормально, у меня деньги есть, я подожду, когда будет спрос на очередной развлекательный центр, я вложусь и буду делать», — говорит врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев.
По его словам, если земля находится в собственности, то единственным инструментом, который могут использовать власти, является понуждение к содержанию объекта в нормативном состоянии.
«Другого инструмента у нас нет. Я когда в отношении ряда юрлиц начинаю процедуру, чтобы привести в соответствие, даже через суд натыкаюсь на барьер, когда мне чуть ли не злоупотребление и превышение должностных полномочий пытались вменять. Поэтому я бы поднимал вопрос о возврате тех полномочий, которые были по работе с такими собственниками. Нужно сбалансировать взаимодействие муниципальной и федеральной власти в части, когда мы видим откровенное несоответствие заявленного назначения земельного участка с фактическим использованием. И механизм понуждения собственника использовать и вводить оборот эти объекты недвижимости должен быть», — отметил Китаев.
По словам главы Пионерского городского округа Алексея Семенцова, в центре приморского города есть недострои, повлиять на владельцев которых нельзя.
«Это «лобное место», самый центр Пионерского, напротив спуска к морю. Недострои все в собственности. Люди получили эту собственность еще в начале 2000-х, у них это всё нормально оформлено, — сказал Семенцов. — Мы встречаемся с инвесторами, но наши все встречи на 90% проходят вхолостую. Мы с людьми разговариваем, они нас слышат, но в то же время нас могут обвинить, что мы отжимаем земельные участки — звучат и такие фразы. У каждого своя правда. Муниципалитету нужно вовлекать землю в оборот, получать налоги. Но простите, у меня в центре города недострой, он исправно платит все налоги, и я с ним ничего не могу сделать».
По его словам, власти испытывают дефицит полномочий по работе с инвесторами. А те часто не осознают свою ответственность по содержанию участков в надлежащем состоянии.
Метод уговоров инвесторов в Багратионовске тоже не работает, признался глава администрации Багратионовского городского округа Максим Азов.
«Я собирал людей, которые владеют земельными участками и не используют их, и призывал их: отдайте фермерам за стоимость аренды. Не будем лукавить: понятно, для чего эти люди набирали землю, — просто перепродать. Земли, которые ты не облагораживаешь, у тебя сегодня никто не купит, это космические цены, земля не работает. Запустите, обрабатывайте сейчас, но не своими руками — отдайте фермерам, колхозникам за стоимость аренды. Не слышат пока», — отметил Азов.
По его словам, сегодня, если инвестор запрашивает больше 10 га, то он может лишиться земли, если не будет ее обрабатывать.
«Когда у нас запрашивают больше десяти гектаров, мы формируем инвестиционный договор. Потому что расторгнуть договор аренды очень сложно. Нужно три года делать осмотр участка и только потом расторгать. Мы же сделали фактически сквозной договор аренды и привязали к нему реализацию инвестиционного договора. Может. это немного жесткая позиция к инвесторам, но нас интересуют только те инвесторы, которые реально свои проекты реализуют, создают свои рабочие места и платят налоги. У нас уже есть практика, когда в течение года нереализованные проекты мы расторгаем и приходят другие люди», — сказал Азов.
Власти муниципалитетов признались в отсутствии рычагов давления на владельцев недостроев и заброшенных земель
6 августа 2018, 12:48
Александр Китаев
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