На станции Гусев завершился ремонт пассажирской платформы

7 августа 2018, 12:12

Завершен ремонт платформы на станции Гусев, на которой производится посадка-высадка пассажиров поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.



В ходе работ была произведена замена асфальтового покрытия. Для безопасного передвижения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья уложены специальные тактильные полосы.



В августе ремонт будет выполнен на станции Черняховск — на пассажирской платформе обновят навесы. Также до конца года планом текущих ремонтных работ предусмотрено обустройство пассажирской платформы на станции Гурьевск Новый.

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