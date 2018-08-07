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На станции Гусев завершился ремонт пассажирской платформы

7 августа 2018, 12:12
На станции Гусев завершился ремонт пассажирской платформы
Завершен ремонт платформы на станции Гусев, на которой производится посадка-высадка пассажиров поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

В ходе работ была произведена замена асфальтового покрытия. Для безопасного передвижения пассажиров с ограниченными возможностями здоровья уложены специальные тактильные полосы.

В августе ремонт будет выполнен на станции Черняховск — на пассажирской платформе обновят навесы. Также до конца года планом текущих ремонтных работ предусмотрено обустройство пассажирской платформы на станции Гурьевск Новый.
КЖД железнодорожные пути
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