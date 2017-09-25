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Власти рассмотрят возможность запуска поездов из Калининграда на восток области

25 сентябрь 2017, 16:48
Власти рассмотрят возможность запуска поездов из Калининграда на восток области
Региональные власти рассмотрят возможность запуска поездов из Калининграда в Гусев и Нестеров. Об этом журналисту Калининград.Ru сообщил врио вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов в понедельник, 25 сентября.

По его словам, вопрос обсуждался на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Министерству развития инфраструктуры поручили проработать возможность организации ж/д сообщения с востоком области. Чиновникам предстоит проанализировать пассажиропоток и просчитать экономическую целесообразность.

Как уточнила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова, в случае положительного решения поезда запустят с января 2018 года. По словам начальника отдела коопоративных коммуникаций КЖД Александра Першина, у Калининградской железной дороги и пригородной пассажирской компании есть технические и технологические возможности запуска поездов в направлении Гусева и Нестерова. «При наличии государственного заказа у КЖД и КППК задержек с реализацией проекта не будет», — подчеркнул Першин.

Ранее жители региона направили петицию врио губернатора Антону Алиханову с просьбой организовать ж/д перевозки на восток области. Глава региона получил такое обращение после трагедии на автодороге Калининград — Талпаки, где при столкновении маршрутки и внедорожника погибли семь человек.
Теги: электричка железнодорожные пути
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Ника
# 1Ника
Раз уж сказали " А", дальше- по алфавиту, пожалуйста. Сейчас насчитаете экономическую целесообразность...
А жизни семерых?
Вчера, 17:31   ЦитироватьОтветить2
Зритель
# 2Зритель
Если это будет несколько рейсов в день, то люди поедут. Только нужно нормальное расписание.
Как-то было в новостях, что 26 Августа!!! они хотели запустить дизель с Нестерова до Балтийка, типа изучить, поедут ли люди на море.. А чего было бы не в октябре его запустить, чтоб спрос изучить))))???
Вчера, 19:24   ЦитироватьОтветить3
Просто так
# 3Просто так
Зритель,
НУ. да осенью то же полезно морским воздухом дышать!!! В дождь.
Вчера, 20:45   ЦитироватьОтветить1
зритель
# 4зритель
Сколько живём всегда ходил поезд Калининград-Черняховск-Нестеров. Теперь нет экономической целесообразности. Скажите правду. Не будет навара автоперевозщикам,тем более частным. Ради денег можно махнуть на всех пассажиров и кто работает, лечится, учится с восточных районов в Калининграде. А кто считать будет? Дятлова? "Ждите поезда". Не знают, что освещения трассы не достаточно. Не ездят по ней в тёмное время суток.
Вчера, 20:52   ЦитироватьОтветить0
Зритель
# 5Зритель
Сколько живём?! Ну живу,Слава Богу уже какой десяток.. Так нормального сообщения с Калининградом по ЖД уже лет с 20 нет..
И не столь важно освещение трассы, как её нормальное наличие. 2 полосы в обе стороны, с объездами больших посёлков и Черняховска с Нестеровым.
Вчера, 22:03   ЦитироватьОтветить2
александр м.
# 6александр м.
ребята не будет правительство размещать заказ на перевозки ржд на восток области
1я причина - раз в день несколько полупустых вагонов не решат проблему т.к. люди хотят уехать сейчас в течении 30 минут, а не ждать пол дня ждпоезд.
А спрос рождает предложение т.е. необходимость каждый час увозить 20-50 человек в направлении калининград-гусев-калининград
2я причина - ржд говорят что они готовы обеспечить движение*** при условии что правительство готово субсидировать затраты по перевозкам(для них это типа убыточное направление)
для понимания-пример администрация Гусева субсидирует ежегодно пригородные(поселки гусевского района) автобусные перевозки от которых Автоколлона хочет отказать как от убыточных. цена вопроса около 2 млн. в год. Светлогорское направление 50 км. обходится правительству области в 120 млн рублей.
давайте зададимся вопросом сколько ржд запросит субсидию за маршрут в 150км(до нестерова) при этом раз в день???
Вчера, 22:23   ЦитироватьОтветить1
Зритель
# 7Зритель
Пусть хоть 300 отдадут.
Честно говоря, что отдадут, что не отдадут,вы разницы никакой не увидите. Поэтому, если отдадут какие-то деньги,но ЖД рейс пойдёт, это будет заметно. И уже не так будет чувствоваться город "колхозом", а будет быстрая,безопасная(сравнительно конечно) связь. И не забывайте про льготников, у которых по пригородным ЖД есть льготы. За них область получит федеральные деньги.
Сегодня, 00:15   ЦитироватьОтветить0

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