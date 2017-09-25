Власти рассмотрят возможность запуска поездов из Калининграда на восток области
25 сентябрь 2017, 16:48
Региональные власти рассмотрят возможность запуска поездов из Калининграда в Гусев и Нестеров. Об этом журналисту Калининград.Ru сообщил врио вице-премьера областного правительства Александр Рольбинов в понедельник, 25 сентября.Теги: электричка железнодорожные пути
По его словам, вопрос обсуждался на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Министерству развития инфраструктуры поручили проработать возможность организации ж/д сообщения с востоком области. Чиновникам предстоит проанализировать пассажиропоток и просчитать экономическую целесообразность.
Как уточнила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова, в случае положительного решения поезда запустят с января 2018 года. По словам начальника отдела коопоративных коммуникаций КЖД Александра Першина, у Калининградской железной дороги и пригородной пассажирской компании есть технические и технологические возможности запуска поездов в направлении Гусева и Нестерова. «При наличии государственного заказа у КЖД и КППК задержек с реализацией проекта не будет», — подчеркнул Першин.
Ранее жители региона направили петицию врио губернатора Антону Алиханову с просьбой организовать ж/д перевозки на восток области. Глава региона получил такое обращение после трагедии на автодороге Калининград — Талпаки, где при столкновении маршрутки и внедорожника погибли семь человек.
По его словам, вопрос обсуждался на внеочередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Министерству развития инфраструктуры поручили проработать возможность организации ж/д сообщения с востоком области. Чиновникам предстоит проанализировать пассажиропоток и просчитать экономическую целесообразность.
Как уточнила врио министра развития инфраструктуры Елена Дятлова, в случае положительного решения поезда запустят с января 2018 года. По словам начальника отдела коопоративных коммуникаций КЖД Александра Першина, у Калининградской железной дороги и пригородной пассажирской компании есть технические и технологические возможности запуска поездов в направлении Гусева и Нестерова. «При наличии государственного заказа у КЖД и КППК задержек с реализацией проекта не будет», — подчеркнул Першин.
Ранее жители региона направили петицию врио губернатора Антону Алиханову с просьбой организовать ж/д перевозки на восток области. Глава региона получил такое обращение после трагедии на автодороге Калининград — Талпаки, где при столкновении маршрутки и внедорожника погибли семь человек.
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